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Молочные коржики из детства. Рецепт из нашего детства

Молочные коржики из детства готовятся за считанные минуты и идеально подойдёт к утреннему чаю.

Молочные коржики из детства: ингредиенты

Молочные коржики из детства

  1. Мука — 450-480 гр. (четыреста пятьдесят — четыреста восемьдесят грамм)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  4. Молоко — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  5. Сливочный маргарин — 100 гр. (сто грамм)
  6. Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
  7. Ванилин — две щепотки

Рецепт приготовления:

  • Молоко соедините с сахаром и поставьте на слабый огонь.
  • Растворите сахар, постоянно помешивая, дайте массе остыть до слегка тёплого состояния.
  • Взболтайте вилкой куриное яйцо и добавьте половинку к остывшей массе, остальное оставьте для смазывания коржиков.
  • Затем выложите ванилин и муку с разрыхлителем.
  • Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
  • Раскатайте тесто в пласт толщиной около сантиметра, вырежьте кружки диаметром около 10 см.
  • Остатки теста соберите и снова раскатайте.
  • Готовые кружки разложите на пергаментной бумаге, которую нужно перенести на противень.
  • Выпекайте 12-15 минут при температуре 200 градусов до слегка кремового оттенка.

Молочные коржики из детства — мягкие и рассыпчатые.

Молочные коржики из детства. Рецепт из нашего детства 2

Пеките на здоровье!

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