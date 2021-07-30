Молочные коржики из детства. Рецепт из нашего детства

Молочные коржики из детства готовятся за считанные минуты и идеально подойдёт к утреннему чаю.
Молочные коржики из детства: ингредиенты
- Мука — 450-480 гр. (четыреста пятьдесят — четыреста восемьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Молоко — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Сливочный маргарин — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Ванилин — две щепотки
Рецепт приготовления:
- Молоко соедините с сахаром и поставьте на слабый огонь.
- Растворите сахар, постоянно помешивая, дайте массе остыть до слегка тёплого состояния.
- Взболтайте вилкой куриное яйцо и добавьте половинку к остывшей массе, остальное оставьте для смазывания коржиков.
- Затем выложите ванилин и муку с разрыхлителем.
- Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной около сантиметра, вырежьте кружки диаметром около 10 см.
- Остатки теста соберите и снова раскатайте.
- Готовые кружки разложите на пергаментной бумаге, которую нужно перенести на противень.
- Выпекайте 12-15 минут при температуре 200 градусов до слегка кремового оттенка.
Молочные коржики из детства — мягкие и рассыпчатые.
Пеките на здоровье!
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