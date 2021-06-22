Гнёздышки с рыбой. Нежное и очень вкусное рыбное блюдо

Гнёздышки с рыбой понравятся всем любителям рыбных блюд. Готовьте такие блюда почаще и радуйте свою семью.
Гнёздышки с рыбой: ингредиенты
- Багетный батон — 400 гр. (четыреста грамм)
- Филе рыбы — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Молоко — 500 мл. (пятьсот миллилитров)
- Сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень
Рецепт приготовления:
- Подготовьте начинку для гнёздышек, для этого нарежьте на мелкие кусочки лук, зелень и рыбу, смешайте и посолите.
- Батон нарежьте кусочками толщиной 2 см. и замочите их в молоке. При выкладывании кусочков батона на противень, немного их отожмите.
- Сделайте небольшое углубление в каждом кусочке батона и выложите туда начинку.
- Сверху рыбу и хлеб смажьте майонезом и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
- Готовые гнёздышки посыпьте сыром и поставьте их выпекаться ещё 5-7 минут.
Гнёздышки с рыбой — очень вкусное и нежное блюдо.
Готовьте на здоровье!
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