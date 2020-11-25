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Салат Козёл в огороде: украсьте стол ярким салатом с весёлым названием

Салат Козел в огороде – яркий, веселый салатик. И конечно же вкусный! Отличный вариант для праздничного стола.

Салат Козел в огороде: ингредиенты

Салат Козёл в огороде

  1. 300 (триста) гр – куриного филе
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – свеклы
  3. Черный молотый перец по вкусу
  4. 40 (сорок) мл – растительного масла
  5. 200 (двести) гр – огурцов
  6. 200 (двести) гр – капусты
  7. 160 (сто шестьдесят) гр – моркови
  8. Соль по вкусу
  9. 100 (сто) гр – чипсов

Салат Козел в огороде: рецепт

Салат Козёл в огороде

  • Свеклу отварите до готовности и натрите на терке для корейской моркови
  • Филе отварите в подсоленной воде и нарежьте средними кусочками. Обжарьте на растительном масле. Посолите и поперчите
  • Капусту тонко нашинкуйте и посолите. Перетрите руками, чтобы дала сок
  • Морковь и огурцы тоже натрите на корейской терке
  • Чипсы поломайте руками
  • По центру блюда выложите курицу. Вокруг секторами все овощи

Салат Козел в огороде готов.

Салат Козёл в огороде

Красота! Весело и вкусно! На здоровье.

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