Салат Козёл в огороде: украсьте стол ярким салатом с весёлым названием

Салат Козел в огороде – яркий, веселый салатик. И конечно же вкусный! Отличный вариант для праздничного стола.
Салат Козел в огороде: ингредиенты
- 300 (триста) гр – куриного филе
- 250 (двести пятьдесят) гр – свеклы
- Черный молотый перец по вкусу
- 40 (сорок) мл – растительного масла
- 200 (двести) гр – огурцов
- 200 (двести) гр – капусты
- 160 (сто шестьдесят) гр – моркови
- Соль по вкусу
- 100 (сто) гр – чипсов
Салат Козел в огороде: рецепт
- Свеклу отварите до готовности и натрите на терке для корейской моркови
- Филе отварите в подсоленной воде и нарежьте средними кусочками. Обжарьте на растительном масле. Посолите и поперчите
- Капусту тонко нашинкуйте и посолите. Перетрите руками, чтобы дала сок
- Морковь и огурцы тоже натрите на корейской терке
- Чипсы поломайте руками
- По центру блюда выложите курицу. Вокруг секторами все овощи
Салат Козел в огороде готов.
Красота! Весело и вкусно! На здоровье.
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