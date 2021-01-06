Нежный карамельный десерт! Рецепт приготовления за 10 минут

Нежный и мягкий, очень вкусный десерт, покрытый карамелью. Такое сладкое лакомство вы можете подавать на праздничный стол и ваши гости будут просто в восторге.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло слиочное или качественный маргарин, 125 г;
- мука, 1 стакан;
- молоко, 1 л;
- сахар, чуть больше половины стакана;
- ванилин по вкусу.
Для приготовления карамельного соуса необходимо:
- сахар и вода по половине стакана;
- крахмал, 1 ст.л;
- орехи грецкие, фундук.
Процесс приготовления
Растапливаем масло, всыпаем муку и вымешиваем до однородности.
Вливаем молоко, всыпаем сахар и перемешиваем до полной однородности.
Всыпаем ванилин по вкусу и перебиваем массу погружным блендером.
Смачиваем форму для запекания водой и выливаем массу, разравниваем.
Воду холодную смешиваем с крахмалом.
Сахар растапливаем на сковороде до коричневого цвета, постоянно перемешивая и вливаем воду.
Перемешиваем соус до однородности и вливаем воду с крахмалом, перемешиваем и варим до густоты.
Поливаем массу в форме карамелью.
В середину насыпаем измельченные орехи и отправляем в холодильник на несколько часов.
Свежие комментарии