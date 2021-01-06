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Нежный карамельный десерт! Рецепт приготовления за 10 минут

Нежный и мягкий, очень вкусный десерт, покрытый карамелью. Такое сладкое лакомство вы можете подавать на праздничный стол и ваши гости будут просто в восторге.

Нежный карамельный десерт! Рецепт приготовления за 10 минут

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло слиочное или качественный маргарин, 125 г;
  • мука, 1 стакан;
  • молоко, 1 л;
  • сахар, чуть больше половины стакана;
  • ванилин по вкусу.

Для приготовления карамельного соуса необходимо:

  • сахар и вода по половине стакана;
  • крахмал, 1 ст.л;
  • орехи грецкие, фундук.

Процесс приготовления

Растапливаем масло, всыпаем муку и вымешиваем до однородности.

Вливаем молоко, всыпаем сахар и перемешиваем до полной однородности.

Всыпаем ванилин по вкусу и перебиваем массу погружным блендером.

Смачиваем форму для запекания водой и выливаем массу, разравниваем.

Воду холодную смешиваем с крахмалом.

Сахар растапливаем на сковороде до коричневого цвета, постоянно перемешивая и вливаем воду.

Перемешиваем соус до однородности и вливаем воду с крахмалом, перемешиваем и варим до густоты.

Поливаем массу в форме карамелью.

В середину насыпаем измельченные орехи и отправляем в холодильник на несколько часов.

Нежный карамельный десерт! Рецепт приготовления за 10 минут

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