Нежный карамельный десерт! Рецепт приготовления за 10 минут

Нежный и мягкий, очень вкусный десерт, покрытый карамелью. Такое сладкое лакомство вы можете подавать на праздничный стол и ваши гости будут просто в восторге.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло слиочное или качественный маргарин, 125 г;

мука, 1 стакан;

молоко, 1 л;

сахар, чуть больше половины стакана;

ванилин по вкусу.

Для приготовления карамельного соуса необходимо:

сахар и вода по половине стакана;

крахмал, 1 ст.л;

орехи грецкие, фундук.

Процесс приготовления

Растапливаем масло, всыпаем муку и вымешиваем до однородности.

Вливаем молоко, всыпаем сахар и перемешиваем до полной однородности.

Всыпаем ванилин по вкусу и перебиваем массу погружным блендером.

Смачиваем форму для запекания водой и выливаем массу, разравниваем.

Воду холодную смешиваем с крахмалом.

Сахар растапливаем на сковороде до коричневого цвета, постоянно перемешивая и вливаем воду.

Перемешиваем соус до однородности и вливаем воду с крахмалом, перемешиваем и варим до густоты.

Поливаем массу в форме карамелью.

В середину насыпаем измельченные орехи и отправляем в холодильник на несколько часов.