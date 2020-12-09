Оджахури – Жареное Мясо с Картофелем. Вкуснейшее Грузинское Блюдо для всей семьи

Сегодня мы предлагаем Вам рецепт великолепного грузинского блюда оджахури. Готовится оно быстро и получается вкусно и аппетитно.
Сочное жареное мясо с картофелем под румяной корочкой, да все это приправленное ароматными специями, свежей зеленью и чесноком, что еще надо для сытного и семейного обеда?
Чтобы приготовить оджахури, нужно:
- девятьсот граммов свиной шейки
- восемьсот граммов картофеля
- триста граммов репчатого лука
- десять граммов чеснока
- один красный острый перец
- тридцать граммов кинзы
- пятьдесят граммов граната
- чайная ложка соли
- половина чайной ложки черного молотого перца
- пятьдесят граммов топленого сливочного масла
- три столовые ложки растительного масла
- помидоры — по желанию
Как же готовить оджахури – жареное мясо с картофелем:
- Свиное мясо хорошо помыть и порезать среднего размера кусочками.
- На сковороду влить растительное масло и разогреть его.
- Нарезанное кусочками мясо запустить в сковороду и жарить его в течение четверти часа на среднем огне.
- Картофель почистить, помыть и разрезать пополам. Потом каждую половинку нарезать брусочками толщиной в полтора сантиметра.
- Мясо в сковороде перевернуть и прожаривать еще минут пятнадцать на среднем огне. Не забывать время от времени его перемешивать.
- В другую сковороду положить топленое сливочное масло и запустить туда порезанный картофель.
- Периодично перемешивая деревянной лопаточкой, прожаривать картофель в течение четверти часа на среднем огне.
- Репчатый лук почистить и порезать не очень тонкими полукольцами.
- Чеснок почистить и измельчить ножом.
- Половину стручка красного острого перца порезать колечками.
- По истечении необходимого времени мясо специальными щипчиками извлечь из сковороды и переложить его к картофелю.
- Сверху положить нарезанный лук.
- Посолить, добавить измельченный чесноки колечки острого перца.
- Все аккуратненько перемешать при помощи двух деревянных лопаточек, закрыть крышкой и продержать на слабом огне еще минут пять.
- Кинзу помыть и очень мелко нарезать.
- Открыть крышку, посыпать нарезанную зелень поверх готового блюда и снять его с огня.
- По желанию можно сверху положить дольки помидоров.
Наше оджахури готово. Переложите его в красивую глиняную глубокую тарелку, посыпьте сверху зернышки граната и подайте к столу.
Вкуснейшее сочное мясо с жареной румяной картошкой – ну просто шикарное блюдо!
Это блюдо очень вкусно с пылу с жару. Так что быстро все к столу и приятного аппетита!
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