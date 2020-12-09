Оджахури – Жареное Мясо с Картофелем. Вкуснейшее Грузинское Блюдо для всей семьи

Сегодня мы предлагаем Вам рецепт великолепного грузинского блюда оджахури. Готовится оно быстро и получается вкусно и аппетитно.

Сочное жареное мясо с картофелем под румяной корочкой, да все это приправленное ароматными специями, свежей зеленью и чесноком, что еще надо для сытного и семейного обеда?

Чтобы приготовить оджахури, нужно:

девятьсот граммов свиной шейки

восемьсот граммов картофеля

триста граммов репчатого лука

десять граммов чеснока

один красный острый перец

тридцать граммов кинзы

пятьдесят граммов граната

чайная ложка соли

половина чайной ложки черного молотого перца

пятьдесят граммов топленого сливочного масла

три столовые ложки растительного масла

помидоры — по желанию

Как же готовить оджахури – жареное мясо с картофелем:

Свиное мясо хорошо помыть и порезать среднего размера кусочками.

На сковороду влить растительное масло и разогреть его.

Нарезанное кусочками мясо запустить в сковороду и жарить его в течение четверти часа на среднем огне.

Картофель почистить, помыть и разрезать пополам. Потом каждую половинку нарезать брусочками толщиной в полтора сантиметра.

Мясо в сковороде перевернуть и прожаривать еще минут пятнадцать на среднем огне. Не забывать время от времени его перемешивать.

В другую сковороду положить топленое сливочное масло и запустить туда порезанный картофель.

Периодично перемешивая деревянной лопаточкой, прожаривать картофель в течение четверти часа на среднем огне.

Репчатый лук почистить и порезать не очень тонкими полукольцами.

Чеснок почистить и измельчить ножом.

Половину стручка красного острого перца порезать колечками.

По истечении необходимого времени мясо специальными щипчиками извлечь из сковороды и переложить его к картофелю.

Сверху положить нарезанный лук.

Посолить, добавить измельченный чесноки колечки острого перца.

Все аккуратненько перемешать при помощи двух деревянных лопаточек, закрыть крышкой и продержать на слабом огне еще минут пять.

Кинзу помыть и очень мелко нарезать.

Открыть крышку, посыпать нарезанную зелень поверх готового блюда и снять его с огня.

По желанию можно сверху положить дольки помидоров.

Наше оджахури готово. Переложите его в красивую глиняную глубокую тарелку, посыпьте сверху зернышки граната и подайте к столу.

Вкуснейшее сочное мясо с жареной румяной картошкой – ну просто шикарное блюдо!

Это блюдо очень вкусно с пылу с жару. Так что быстро все к столу и приятного аппетита!