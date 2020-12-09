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Оджахури – Жареное Мясо с Картофелем. Вкуснейшее Грузинское Блюдо для всей семьи

Сегодня мы предлагаем Вам рецепт великолепного грузинского блюда оджахури. Готовится оно быстро и получается вкусно и аппетитно.

Сочное жареное мясо с картофелем под румяной корочкой, да все это приправленное ароматными специями, свежей зеленью и чесноком, что еще надо для сытного и семейного обеда?

Оджахури

Чтобы приготовить оджахури, нужно:

Оджахури – Жареное Мясо с Картофелем. Вкуснейшее Грузинское Блюдо для всей семьи

  • девятьсот граммов свиной шейки
  • восемьсот граммов картофеля
  • триста граммов репчатого лука
  • десять граммов чеснока
  • один красный острый перец
  • тридцать граммов кинзы
  • пятьдесят граммов граната
  • чайная ложка соли
  • половина чайной ложки черного молотого перца
  • пятьдесят граммов топленого сливочного масла
  • три столовые ложки растительного масла
  • помидоры — по желанию

Как же готовить оджахури – жареное мясо с картофелем:

Оджахури

  • Свиное мясо хорошо помыть и порезать среднего размера кусочками.
  • На сковороду влить растительное масло и разогреть его.
  • Нарезанное кусочками мясо запустить в сковороду и жарить его в течение четверти часа на среднем огне.
  • Картофель почистить, помыть и разрезать пополам. Потом каждую половинку нарезать брусочками толщиной в полтора сантиметра.
  • Мясо в сковороде перевернуть и прожаривать еще минут пятнадцать на среднем огне. Не забывать время от времени его перемешивать.
  • В другую сковороду положить топленое сливочное масло и запустить туда порезанный картофель.
  • Периодично перемешивая деревянной лопаточкой, прожаривать картофель в течение четверти часа на среднем огне.
  • Репчатый лук почистить и порезать не очень тонкими полукольцами.
  • Чеснок почистить и измельчить ножом.
  • Половину стручка красного острого перца порезать колечками.
  • По истечении необходимого времени мясо специальными щипчиками извлечь из сковороды и переложить его к картофелю.
  • Сверху положить нарезанный лук.
  • Посолить, добавить измельченный чесноки колечки острого перца.
  • Все аккуратненько перемешать при помощи двух деревянных лопаточек, закрыть крышкой и продержать на слабом огне еще минут пять.
  • Кинзу помыть и очень мелко нарезать.
  • Открыть крышку, посыпать нарезанную зелень поверх готового блюда и снять его с огня.
  • По желанию можно сверху положить дольки помидоров.

Оджахури – Жареное Мясо с Картофелем. Вкуснейшее Грузинское Блюдо для всей семьи

Наше оджахури готово. Переложите его в красивую глиняную глубокую тарелку, посыпьте сверху зернышки граната и подайте к столу.

Вкуснейшее сочное мясо с жареной румяной картошкой – ну просто шикарное блюдо!

Это блюдо очень вкусно с пылу с жару. Так что быстро все к столу и приятного аппетита!

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