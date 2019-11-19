Секреты идеальной яичницы (оказалось, не все умеют готовить правильно)





Каждый из нас хоть раз в своей жизни жарил яичницу-глазунью. Нет ничего проще, нежели разбить над сковородой с маслом пару-тройку яиц любого вида и создать вкусный и быстрый завтрак, обед или ужин. Причем подавать его можно с любыми мясными или овощными закусками.

Традиционно считается, что яичница – мужское блюдо, так как его чаще всего готовят холостяки, предпочитающие не заморачиваться готовкой. Вы удивитесь, но многие женщины не умеют жарить яйца, часто передерживая или недодерживая желток и белок под крышкой. И яичница у них получается либо полусырой, либо зажаренной.

В качественно приготовленном блюде обязательна румяная хрустящая нижняя корочка из белка и жидкий желток. Именно такое кушанье с удовольствием продегустирует любой, вымакивая желтую тягучую массу хлебным мякишем или выкладывая глазунью на поджаренный тост!

Однако, нужно еще отдать дань той местности, где готовят блюдо. К примеру, в странах Востока яичницу обязательно прожаривают с обеих сторон, чтобы исключить подачу даже чуть сыроватого блюда при такой жаре. В более северных регионах, например в Англии, принято подавать яйца практически жидкими, чтобы белок еле-еле успел схватиться.

Вид яиц, как и их сорт, особой роли не играет – чаще всего распространены куриные, далее предпочтение отдается перепелиным, утиным, гусиным, страусиным и даже крокодильим. Чем крупнее продукт, тем больше времени его нужно готовить.

Солить блюдо лучше всего в самом конце, так как на местах попаданий кристаллов соли на желток остаются беловатые следы. По желанию можно миксовать различные специи и приправы, добавлять при жарке овощные нарезки помидоров, болгарского перца, репчатого лука, кабачков и т.д.

Готовьте яичницу из яиц комнатной температуры – блюдо будет готово за 3-4 минуты. Тогда как для жарки яиц, извлеченных из холодильника, нужно не менее 5-6 минут.

Накрывая сковороду крышкой, помните о том, что через 2 минуты желток начнет подергиваться белесой пленкой и плотнеть. Поэтому более чем на 2 минуты крышку не используйте.

На тонкой блинной сковороде белок быстрее прожаривается, а желток остается жидким. Чугунная посуда жар держит дольше, поэтому заранее выключайте нагрев, пока блюдо еще полуготовое, и яичница «дойдет» за пару минут до необходимой степени прожарки.

Выбирайте яйца от фермерских птиц или покупайте домашние у бабушек на рынке – желтки у таких яиц яркие, оранжевые и сам продукт более полезный, особенно если будете из него готовить блюда для своих детей.

Самая вкусная яичница – на сливочном масле! Но и смалец, и растительное масло прекрасно подходят для ее приготовления.

Заряжайтесь на весь день позитивом, готовя на завтрак красочную и яркую яичницу, и будьте сыты!

Автор: Алена Прика

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