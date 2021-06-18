Шашлык в мультиварке. Невероятно нежное и мягкое мясо у вас дома

Шашлык в мультиварке — невероятно нежный и ароматный. Такой шашлык не задержится на столе слишком долго.

Шашлык в мультиварке: ингредиенты

Шашлык в мультиварке

  1. Мясо — телятина, свинина, филе курицы или индейки н Ваш вкус.

Маринад:

  1. Болгарский перец — 2 шт.(две штуки)
  2. Киви — 2 шт. (две штуки)
  3. Репчатый лук — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Молотый кориандр — по вкусу
  5. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Приготовьте маринад: с киви снимите кожицу, очистите две луковицы и отправьте их вместе в блендер, чтобы хорошо измельчить.
  • Киви имеет свойство задерживать сок мяса внутри, поэтому Ваш шашлык просто растает во рту.
  • Болгарский перец нарежьте крупными полукольцами, а оставшиеся две луковицы — кольцами.
  • Мясо тщательно промойте и разрежьте на куски.
  • Натрите его молотым кориандром, поперчите и посолите.
  • Затем к мясу добавьте болгарский перец и лук, а также маринад из киви с луком.
  • Тщательно всё перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться примерно на 2-3 часа.
  • Затем замаринованное мясо выложите в мультиварку вместе с маринадом приготовьте в режиме выпечка примерно 45 минут.
  • При подаче на стол шашлык можно украсить свежей измельчённой зеленью.

Шашлык в мультиварке — сочный и румяный.

Шашлык в мультиварке. Невероятно нежное и мягкое мясо у вас дома 2

Готовьте на здоровье!

 

 

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