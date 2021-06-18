Шашлык в мультиварке. Невероятно нежное и мягкое мясо у вас дома

Шашлык в мультиварке — невероятно нежный и ароматный. Такой шашлык не задержится на столе слишком долго.

Шашлык в мультиварке: ингредиенты

Мясо — телятина, свинина, филе курицы или индейки н Ваш вкус.

Маринад:

Болгарский перец — 2 шт.(две штуки) Киви — 2 шт. (две штуки) Репчатый лук — 4 шт. (четыре штуки) Молотый кориандр — по вкусу Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

Приготовьте маринад: с киви снимите кожицу, очистите две луковицы и отправьте их вместе в блендер, чтобы хорошо измельчить.

Киви имеет свойство задерживать сок мяса внутри, поэтому Ваш шашлык просто растает во рту.

Болгарский перец нарежьте крупными полукольцами, а оставшиеся две луковицы — кольцами.

Мясо тщательно промойте и разрежьте на куски.

Натрите его молотым кориандром, поперчите и посолите.

Затем к мясу добавьте болгарский перец и лук, а также маринад из киви с луком.

Тщательно всё перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться примерно на 2-3 часа.

Затем замаринованное мясо выложите в мультиварку вместе с маринадом приготовьте в режиме выпечка примерно 45 минут.

При подаче на стол шашлык можно украсить свежей измельчённой зеленью.

Шашлык в мультиварке — сочный и румяный.

Готовьте на здоровье!