Шашлык в мультиварке. Невероятно нежное и мягкое мясо у вас дома

Шашлык в мультиварке — невероятно нежный и ароматный. Такой шашлык не задержится на столе слишком долго.
Шашлык в мультиварке: ингредиенты
- Мясо — телятина, свинина, филе курицы или индейки н Ваш вкус.
Маринад:
- Болгарский перец — 2 шт.(две штуки)
- Киви — 2 шт. (две штуки)
- Репчатый лук — 4 шт. (четыре штуки)
- Молотый кориандр — по вкусу
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте маринад: с киви снимите кожицу, очистите две луковицы и отправьте их вместе в блендер, чтобы хорошо измельчить.
- Киви имеет свойство задерживать сок мяса внутри, поэтому Ваш шашлык просто растает во рту.
- Болгарский перец нарежьте крупными полукольцами, а оставшиеся две луковицы — кольцами.
- Мясо тщательно промойте и разрежьте на куски.
- Натрите его молотым кориандром, поперчите и посолите.
- Затем к мясу добавьте болгарский перец и лук, а также маринад из киви с луком.
- Тщательно всё перемешайте и поставьте в холодильник мариноваться примерно на 2-3 часа.
- Затем замаринованное мясо выложите в мультиварку вместе с маринадом приготовьте в режиме выпечка примерно 45 минут.
- При подаче на стол шашлык можно украсить свежей измельчённой зеленью.
Шашлык в мультиварке — сочный и румяный.
Готовьте на здоровье!
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