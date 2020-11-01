Сосиски в тесте на сковороде: вкусная домашняя сосиска в дрожжевом тесте

Сосиски в тесте на сковороде – по домашнему вкусно!

Сосиски в тесте на сковороде: ингредиенты

Сосиски – 6 (шесть) шт Сухие дрожжи – 1 (одна) ч. ложка Мука – 160 (сто шестьдесят) гр Яйца – 1 (одна) шт Щепотка соли Сахар – 1 (одна) ст. ложка Молоко – 25 (двадцать пять) мл

Сосиски в тесте на сковороде: рецепт

Молоко немного подогрейте и добавьте к нему сахар и дрожжи. Размешайте, дрожжи и сахар должны раствориться. Оставьте в теплом месте на 20 минут. Должна образоваться пенная шапка

Когда дрожжи подойдут добавьте к ним муку, яйцо, соль. Замесите тесто. Оно должно получиться эластичным и гладким

Посуду смажьте растительным маслом и переложите в него тесто. Накройте пленкой и уберите в теплое место на час

После чего разделите его на несколько частей. Вес каждого куска должен быть 50 – 70 гр. Раскатайте в лепешку и заверните в нее сосиску

Разогрейте на сковороде масло и обжарьте с каждой стороны до румяной корочки

Сосиски в тесте на сковороде готовы: Видео

Вот так не сложно сделать заготовку. Отличный вариант для перекуса. А если еще и сделать салат овощной, то будет вам ужин! На здоровье.