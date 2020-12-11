Салат из крабовых палочек: вкусно, быстро и интересно.

Салат из крабовых палочек! Предлагаем вам пошаговый рецепт салата из крабовых палочек. Великолепный вкус, а главное скорость приготовления – прекрасная находка для каждой хозяйки.
Салат из крабовых палочек: ингредиенты
- яйца – 5 шт.
- сыр твердый или плавленый – 100 г
- крабовые палочки – 250 г
- кислое яблока – 1 шт.
- майонез – 250 г
- морковь – 2 шт.
- зелень и маслины – для украшения
- соль – по вкусу
Салат из крабовых палочек: пошаговый рецепт
- Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Сваренные яйца очистить, желтки и белки отделить друг от друга. Желтки натереть на мелкой фракции терки, а белки порезать тонкой соломкой.
- Сливочное масло положить в морозилку, чтобы оно затвердело. Затем достать и натереть на терке.
Некоторое количество крабовых палочек отложить. Остальные палочки и сыр натереть на крупной фракции терки в отдельные миски. Добавить масло.
- Яблоко помыть, очистить, удалить черенок и семечки и крупно натереть на терке.
- Морковку помыть, залить кипятком и варить до готовности. Затем очистить. Одну отложить для украшения, а вторую нарезать короткой соломкой.
- Взять плоское блюдо средних размеров и на него поочередно слой за слоем укладывать салат, каждый слой надо смазывать майонезом. На слой белков положить половину крабовых палочек, поверх – сыр, затем – масло, после чего – слой морковки, слой яблока, слой желтков, а последним слоем уложить оставшиеся крабовые палочки.
- Украсить салат маслинами и зеленью. Вареную морковь красиво порезать и уложить фигурками вместе с отложенными крабовыми палочками.
- Салат необходимо на пару часов положить в холодильник, чтобы дать ему пропитаться.
Салат из крабовых палочек: готов
По истечении необходимого времени можно подавать на стол. Приятного аппетита!
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