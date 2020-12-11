Салат из крабовых палочек: вкусно, быстро и интересно.

Салат из крабовых палочек! Предлагаем вам пошаговый рецепт салата из крабовых палочек. Великолепный вкус, а главное скорость приготовления – прекрасная находка для каждой хозяйки.

Салат из крабовых палочек: ингредиенты

яйца – 5 шт.

сыр твердый или плавленый – 100 г

крабовые палочки – 250 г

кислое яблока – 1 шт.

майонез – 250 г

морковь – 2 шт.

зелень и маслины – для украшения

соль – по вкусу

Салат из крабовых палочек: пошаговый рецепт

Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Сваренные яйца очистить, желтки и белки отделить друг от друга. Желтки натереть на мелкой фракции терки, а белки порезать тонкой соломкой.

Сливочное масло положить в морозилку, чтобы оно затвердело. Затем достать и натереть на терке.

Некоторое количество крабовых палочек отложить. Остальные палочки и сыр натереть на крупной фракции терки в отдельные миски. Добавить масло.

Некоторое количество крабовых палочек отложить. Остальные палочки и сыр натереть на крупной фракции терки в отдельные миски. Добавить масло. Яблоко помыть, очистить, удалить черенок и семечки и крупно натереть на терке.

Морковку помыть, залить кипятком и варить до готовности. Затем очистить. Одну отложить для украшения, а вторую нарезать короткой соломкой.

Взять плоское блюдо средних размеров и на него поочередно слой за слоем укладывать салат, каждый слой надо смазывать майонезом. На слой белков положить половину крабовых палочек, поверх – сыр, затем – масло, после чего – слой морковки, слой яблока, слой желтков, а последним слоем уложить оставшиеся крабовые палочки.

Украсить салат маслинами и зеленью. Вареную морковь красиво порезать и уложить фигурками вместе с отложенными крабовыми палочками.

Салат необходимо на пару часов положить в холодильник, чтобы дать ему пропитаться.

Салат из крабовых палочек: готов

По истечении необходимого времени можно подавать на стол. Приятного аппетита!