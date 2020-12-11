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Салат из крабовых палочек: вкусно, быстро и интересно.

Салат из крабовых палочек! Предлагаем вам пошаговый рецепт салата из крабовых палочек. Великолепный вкус, а главное скорость приготовления – прекрасная находка для каждой хозяйки.

Салат из крабовых палочек: ингредиенты

  • яйца – 5 шт.
  • сыр твердый или плавленый – 100 г
  • крабовые палочки – 250 г
  • кислое яблока – 1 шт.
  • майонез – 250 г
  • морковь – 2 шт.
  • зелень и маслины – для украшения
  • соль – по вкусу

Салат из крабовых палочек

Салат из крабовых палочек: пошаговый рецепт

  • Взять яйца, помыть, залить холодной подсоленной водой и сварить вкрутую. Сваренные яйца очистить, желтки и белки отделить друг от друга. Желтки натереть на мелкой фракции терки, а белки порезать тонкой соломкой.
  • Сливочное масло положить в морозилку, чтобы оно затвердело. Затем достать и натереть на терке.
    Некоторое количество крабовых палочек отложить. Остальные палочки и сыр натереть на крупной фракции терки в отдельные миски. Добавить масло.
  • Яблоко помыть, очистить, удалить черенок и семечки и крупно натереть на терке.
  • Морковку помыть, залить кипятком и варить до готовности. Затем очистить. Одну отложить для украшения, а вторую нарезать короткой соломкой.
  • Взять плоское блюдо средних размеров и на него поочередно слой за слоем укладывать салат, каждый слой надо смазывать майонезом.
    На слой белков положить половину крабовых палочек, поверх – сыр, затем – масло, после чего – слой морковки, слой яблока, слой желтков, а последним слоем уложить оставшиеся крабовые палочки.

Салат из крабовых палочек: вкусно, быстро и интересно.

  • Украсить салат маслинами и зеленью. Вареную морковь красиво порезать и уложить фигурками вместе с отложенными крабовыми палочками.
  • Салат необходимо на пару часов положить в холодильник, чтобы дать ему пропитаться.

Салат из крабовых палочек: готов

По истечении необходимого времени можно подавать на стол. Приятного аппетита!

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САЛАТЫ
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