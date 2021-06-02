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Печёные фаршированные баклажаны. Два вкуснейших рецепта на каждый день

Печёные фаршированные баклажаны получаются безумно вкусными и ароматными. Такое блюдо непременно понравится Вашим друзьям и родным.

Печёные фаршированные баклажаны: ингредиенты

Печёные фаршированные баклажаны

Без мяса:

  1. Баклажан — 1 шт. (одна штука)
  2. Моцарелла — 125 гр. (то двадцать пять грамм)
  3. Помидор — 1 шт. (одна штука)
  4. Измельчённая петрушка — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  5. Чеснок — 1 з. (один зубчик)
  6. Масло оливковое
  7. Соль, перец — по вкусу

С ветчиной и сыром:

  1. Ломтики ветчины
  2. Баклажан — 1 шт. (одна штука)
  3. Сыр — 200 гр. (двести грамм)
  4. Измельчённый базилик — 15 гр. (пятнадцать грамм)
  5. Сухари панировочные — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  6. Оливковое масло — 100 мл. (сто миллилитров)
  7. Измельчённый чеснок — 2 з. (два зубчика)
  8. Пармезан — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  9. Соль, перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Первый рецепт: баклажан помойте и надрежьте веером на 5-6 ломтиков одинаковой ширины.
  • Каждый ломтик посыпьте солью и оставьте баклажан в стороне на 30 минут.
  • Помидоры и моцареллу порежьте ломтиками и вставьте между баклажанами.
  • Петрушку смешайте с чесноком и густо посыпьте этой смесью баклажан. Полейте оливковым маслом, ещё раз посолите и поперчите и поставьте в духовку на 50 минут при 180 градусах.
  • Второй рецепт: баклажаны разрежьте пополам и надрежьте мякоть каждой половинки на полоски примерно по 0,5 см толщиной.
  • Ветчину и сыр нарежьте тонкими ломтиками и вставьте в прорези в мякоти баклажанов.
  • Измельчённый базилик смешайте с чесноком и панировочными сухарями, добавьте половину оливкового масла, посолите и поперчите.
  • Выложите получившуюся смесь сверху баклажанов, всё полейте остатками оливкового масла и посыпьте пармезаном. Затем отправьте в духовку на 30 минут при 180 градусов.

Печёные фаршированные баклажаны получаются очень вкусными.

 

Печёные фаршированные баклажаны. Два вкуснейших рецепта на каждый день 2

Приятного аппетита!

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