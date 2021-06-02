Печёные фаршированные баклажаны. Два вкуснейших рецепта на каждый день

Печёные фаршированные баклажаны получаются безумно вкусными и ароматными. Такое блюдо непременно понравится Вашим друзьям и родным.
Печёные фаршированные баклажаны: ингредиенты
Без мяса:
- Баклажан — 1 шт. (одна штука)
- Моцарелла — 125 гр. (то двадцать пять грамм)
- Помидор — 1 шт. (одна штука)
- Измельчённая петрушка — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Чеснок — 1 з. (один зубчик)
- Масло оливковое
- Соль, перец — по вкусу
С ветчиной и сыром:
- Ломтики ветчины
- Баклажан — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Измельчённый базилик — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Сухари панировочные — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Оливковое масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Измельчённый чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Пармезан — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Первый рецепт: баклажан помойте и надрежьте веером на 5-6 ломтиков одинаковой ширины.
- Каждый ломтик посыпьте солью и оставьте баклажан в стороне на 30 минут.
- Помидоры и моцареллу порежьте ломтиками и вставьте между баклажанами.
- Петрушку смешайте с чесноком и густо посыпьте этой смесью баклажан. Полейте оливковым маслом, ещё раз посолите и поперчите и поставьте в духовку на 50 минут при 180 градусах.
- Второй рецепт: баклажаны разрежьте пополам и надрежьте мякоть каждой половинки на полоски примерно по 0,5 см толщиной.
- Ветчину и сыр нарежьте тонкими ломтиками и вставьте в прорези в мякоти баклажанов.
- Измельчённый базилик смешайте с чесноком и панировочными сухарями, добавьте половину оливкового масла, посолите и поперчите.
- Выложите получившуюся смесь сверху баклажанов, всё полейте остатками оливкового масла и посыпьте пармезаном. Затем отправьте в духовку на 30 минут при 180 градусов.
Печёные фаршированные баклажаны получаются очень вкусными.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии