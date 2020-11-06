Такой вкусный супчик покорил миллион сердец. Хоть каждый день подавайте

Оригинальный суп с добавкой в виде пельменей. Это блюдо традиционной узбекской кухни, которое многие пробовали и по сей день помнят его вкус и аромат.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 1.5 стакана;
- вода, 20 мл;
- соль, 1 ч.л;
- фарш, 250 г;
- лук, 1 шт;
- соль, перец, паприка, кинза или петрушка, укроп.
Для приготовления бульона необходимо:
- лук, 1 шт;
- картофель и сладкий перец по 2 шт;
- томаты, 2 шт;
- морковь, 1 шт;
- масло растительное, 80 мл;
- соль, зелень.
Процесс приготовления
Мелко режем лук и сладкий перец, обжариваем их на растительном масле.
Добавляем томаты кубиком и жарим еще 2 минуты.
Морковь трем на крупной терке и добавляем в овощи, тушим.
Выкладываем овощи в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и варим 30 минут.
Смешиваем муку с солью, водой и вымешиваем тесто. Накрываем его и оставляем на 15 минут.
Фарш заправляем мелко рубленым луком, зеленью, специями, солью и перцем.
Из теста и фарша формируем большие пельмени.
Добавляем их в бульон и варим суп до готовности.
Перед самым концом варки, добавляем зелень и подаем к столу.
Суп очень сытный ароматный. Я знаю, что многие не любят аромат кинзы, вы можете добавлять петрушку. Но немного кинзы все же бросьте – тогда вы точно ощутите весь вкус и аромат настоящего узбекского блюда.
Свежие комментарии