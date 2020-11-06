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Такой вкусный супчик покорил миллион сердец. Хоть каждый день подавайте

Оригинальный суп с добавкой в виде пельменей. Это блюдо традиционной узбекской кухни, которое многие пробовали  и по сей день помнят его вкус и аромат.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 1.5 стакана;
  • вода, 20 мл;
  • соль, 1 ч.л;
  • фарш, 250 г;
  • лук, 1 шт;
  • соль, перец, паприка, кинза или петрушка, укроп.

Для приготовления бульона необходимо:

  • лук, 1 шт;
  • картофель и сладкий перец по 2 шт;
  • томаты, 2 шт;
  • морковь, 1 шт;
  • масло растительное, 80 мл;
  • соль, зелень.

Процесс приготовления

Мелко режем лук и сладкий перец, обжариваем их на растительном масле.

Добавляем томаты кубиком и жарим еще 2 минуты.

Морковь трем на крупной терке и добавляем в овощи, тушим.

Выкладываем овощи в кастрюлю и заливаем водой, доводим до кипения и варим 30 минут.

Смешиваем муку с солью, водой и вымешиваем тесто. Накрываем его и оставляем на 15 минут.

Фарш заправляем мелко рубленым луком, зеленью, специями, солью и перцем.

Из теста и фарша формируем большие пельмени.

Добавляем их в бульон и варим суп до готовности.

Перед самым концом варки, добавляем зелень и подаем к столу.

Такой вкусный супчик покорил миллион сердец. Хоть каждый день подавайте

Суп очень сытный  ароматный. Я знаю, что многие не любят аромат кинзы, вы можете добавлять петрушку. Но немного кинзы все же бросьте – тогда вы точно ощутите весь вкус и аромат настоящего узбекского блюда.

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