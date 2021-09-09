Любимый салат моей мамы «Испанская страсть». Идеальное сочетание компонентов

Салат с копченым куриным мясом получается очень аппетитным и ароматным, очень сытным. Такие блюда нравятся всем без исключения. В качестве оригинальных добавок, в салате еще должны быть апельсины и грецкие орехи.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- копченая грудка, 300 г;
- сыр, 130 г;
- лук, 1 шт;
- апельсин, 2 шт;
- грецкие орехи, 110 г;
- апельсин, 2 шт;
- изюм светлый, 110 г;
- морковь, 1 шт;
- майонез, соль, перец.
Процесс приготовления
Формируем салат на плоском блюде или в разъемном кольце. Над каждым слоем делаем сеточку майонеза.
Совет: чтобы лук был более мягким, запарьте его кипятком и слейте воду, отожмите.
Первый слой – кубики мяса.
Второй слой — изюм. Если у вас слишком сухой, можно сначала запарить в горячей воде и отжать.
Третий слой – тертая сырая морковь.
Четвертый слой – тертый сыр.
Пятый слой – измельченные грецкие орехи.
Шестой слой – кубики апельсина, немного отжатые от сока, чтобы салат не затек.
Отправляем на 30 минут в холодильник, чтобы остудился, убираем кольцо и подаем к столу.
Салат получается с очень богатым вкусом, нежный, мягкий, отлично подходит к любым закускам и блюдам.