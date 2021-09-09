Любимый салат моей мамы «Испанская страсть». Идеальное сочетание компонентов

Салат с копченым куриным мясом получается очень аппетитным и ароматным, очень сытным. Такие блюда нравятся всем без исключения. В качестве оригинальных добавок, в салате еще должны быть апельсины и грецкие орехи.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

копченая грудка, 300 г;

сыр, 130 г;

лук, 1 шт;

апельсин, 2 шт;

грецкие орехи, 110 г;

апельсин, 2 шт;

изюм светлый, 110 г;

морковь, 1 шт;

майонез, соль, перец.

Процесс приготовления

Формируем салат на плоском блюде или в разъемном кольце. Над каждым слоем делаем сеточку майонеза.

Совет: чтобы лук был более мягким, запарьте его кипятком и слейте воду, отожмите.

Первый слой – кубики мяса.

Второй слой — изюм. Если у вас слишком сухой, можно сначала запарить в горячей воде и отжать.

Третий слой – тертая сырая морковь.

Четвертый слой – тертый сыр.

Пятый слой – измельченные грецкие орехи.

Шестой слой – кубики апельсина, немного отжатые от сока, чтобы салат не затек.

Отправляем на 30 минут в холодильник, чтобы остудился, убираем кольцо и подаем к столу.