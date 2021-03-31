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Голубцы по-румынски. Второе блюдо, которое понравится даже убеждённым противникам капусты

Голубцы по — румынски довольно древнее блюдо. И стоит отметить, что очень вкусное.

Голубцы по - румынски

Голубцы по — румынски: ингредиенты

  1. 1 (одна) шт — белокочанной капусты
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — фарша (свиного или говяжьего)
  3. 1 (одна) шт — моркови
  4. половина стакана — воды
  5. 1 (одна) шт — лука
  6. соль по вкусу
  7. перец по вкусу
  8. пучок петрушки или укропа
  9. 2 (две) ст. ложки — сметаны
  10. 100 (сто) гр — твердого сыра
  11. 2 (две) шт — помидоров
  12. 4 (четыре) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

  • Чтобы листья легко отделялись, отправьте капусту в микроволновку минут на 10. А затем промойте под холодной водой и разберите
  • Отварите до полуготовности рис
  • Нарежьте мелкими кусочками лук
  • Натрите морковку и обжарьте всё на сковородке
  • Зажарку смешайте с рисом, добавьте фарш. Посолите и поперчите
  • Теперь сверните голубцы и уложите на слегка смазанный маслом противень
  • Долейте в противень воды, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку минут на 25
  • Теперь самое время заняться «шубой». Для этого мелко нарежьте помидоры, натрите сыр, измельчите зелень и пропустите зубчики чеснока через пресс Перемешайте
  • Добавьте к «шубе» сметану, поперчите, посолите и перемешайте
  • Равномерно покройте поверхность голубцов «шубой», разровняйте и снова отправьте в духовку.
    Минут через 15 голубцы по — румынски  готовы. Будьте здоровы!
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