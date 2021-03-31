Голубцы по-румынски. Второе блюдо, которое понравится даже убеждённым противникам капусты

Голубцы по — румынски довольно древнее блюдо. И стоит отметить, что очень вкусное.

Голубцы по — румынски: ингредиенты

1 (одна) шт — белокочанной капусты 250 (двести пятьдесят) гр — фарша (свиного или говяжьего) 1 (одна) шт — моркови половина стакана — воды 1 (одна) шт — лука соль по вкусу перец по вкусу пучок петрушки или укропа 2 (две) ст. ложки — сметаны 100 (сто) гр — твердого сыра 2 (две) шт — помидоров 4 (четыре) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления: