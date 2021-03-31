Голубцы по-румынски. Второе блюдо, которое понравится даже убеждённым противникам капусты

Голубцы по — румынски довольно древнее блюдо. И стоит отметить, что очень вкусное.
Голубцы по — румынски: ингредиенты
- 1 (одна) шт — белокочанной капусты
- 250 (двести пятьдесят) гр — фарша (свиного или говяжьего)
- 1 (одна) шт — моркови
- половина стакана — воды
- 1 (одна) шт — лука
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- пучок петрушки или укропа
- 2 (две) ст. ложки — сметаны
- 100 (сто) гр — твердого сыра
- 2 (две) шт — помидоров
- 4 (четыре) зубчика — чеснока
Рецепт приготовления:
- Чтобы листья легко отделялись, отправьте капусту в микроволновку минут на 10. А затем промойте под холодной водой и разберите
- Отварите до полуготовности рис
- Нарежьте мелкими кусочками лук
- Натрите морковку и обжарьте всё на сковородке
- Зажарку смешайте с рисом, добавьте фарш. Посолите и поперчите
- Теперь сверните голубцы и уложите на слегка смазанный маслом противень
- Долейте в противень воды, накройте фольгой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку минут на 25
- Теперь самое время заняться «шубой». Для этого мелко нарежьте помидоры, натрите сыр, измельчите зелень и пропустите зубчики чеснока через пресс Перемешайте
- Добавьте к «шубе» сметану, поперчите, посолите и перемешайте
- Равномерно покройте поверхность голубцов «шубой», разровняйте и снова отправьте в духовку. Минут через 15 голубцы по — румынски готовы. Будьте здоровы!
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