По вкусу — точно чебуреки. Шустрые пирожки за считанные минуты

Сытное и вкусное блюдо из лаваша и фарша. Такие рулетики можно даже делать на праздничный стол – они мягкие, сочные и красивые, начинку можно придумать самую разную.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 2 шт;
- фарш любой, 500 г;
- лук, чеснок, зелень;
- вода, 80 мл;
- яйца, 2 шт;
- вода, 2 ст.л;
- специи и соль.
Процесс приготовления
Фарш заправляем тертым луком и чесноком, солью и смесью перцев, ароматными травами и свежей зеленью.
Вливаем немного воды и хорошо мешаем, отбиваем, чтобы масса стала однородной.
На лист лаваша выкладываем ровным слоем фарш, сворачиваем рулеты и оставляем на 10 минут.
Яйца взбиваем с солью и ароматными травами, парой ложек воды или молока, сметаны ли майонеза.
Рулеты режем порционными кусочками, каждый опускаем в кляр и обжариваем на сковороде под крышкой на умеренном огне.
Рулетики будут мягкими и сочными, вкусными. Чтобы разнообразить меню, вместо фарша можно использовать грибы с луком и куриным мясом или соленый творог с сыром и зеленью.
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