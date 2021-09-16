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По вкусу — точно чебуреки. Шустрые пирожки за считанные минуты

Сытное и вкусное блюдо из лаваша и фарша. Такие рулетики можно даже делать на праздничный стол – они мягкие, сочные и красивые, начинку можно придумать самую разную.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 2 шт;
  • фарш любой, 500 г;
  • лук, чеснок, зелень;
  • вода, 80 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • вода, 2 ст.л;
  • специи и соль.

Процесс приготовления

Фарш заправляем тертым луком и чесноком, солью и смесью перцев, ароматными травами и свежей зеленью.

Вливаем немного воды и хорошо мешаем, отбиваем, чтобы масса стала однородной.

На лист лаваша выкладываем ровным слоем фарш, сворачиваем рулеты и оставляем на 10 минут.

Яйца взбиваем с солью и ароматными травами, парой ложек воды или молока, сметаны ли майонеза.

Рулеты режем порционными кусочками, каждый опускаем в кляр и обжариваем на сковороде под крышкой на умеренном огне.

По вкусу — точно чебуреки. Шустрые пирожки за считанные минуты

По вкусу — точно чебуреки. Шустрые пирожки за считанные минуты

Рулетики будут мягкими и сочными, вкусными. Чтобы разнообразить меню, вместо фарша можно использовать грибы с луком и куриным мясом или соленый творог с сыром и зеленью.

 

По вкусу — точно чебуреки. Шустрые пирожки за считанные минуты

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