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Рыбные тефтели: полезное и очень вкусное блюдо для детей и взрослых

Рыбные тефтели – отличный вариант для детского меню. Рыба является просто необходимой для детского растущего организма! Обязательно возьмите на заметку этот замечательный рецепт.

Рыбные тефтели: ингредиенты

Рыбные тефтели

  1. 80 (восемьдесят) гр – белого хлеба
  2. 400 (четыреста) гр – минтая
  3. 80 (восемьдесят) гр – лука
  4. 1 (одна) шт – яиц
  5. 20 (двадцать) мл – растительного масла
  6. Соль по вкусу
  7. 10 (десять) гр – сливочного масла
  8. 150 (сто пятьдесят) гр – муки
  9. 20 (двадцать) гр – укропа

Для заливки

  1. 20 (двадцать) мл – растительного масла
  2. 40 (сорок) гр – репчатого лука
  3. Соль по вкусу
  4. 40 (сорок) гр – моркови
  5. 40 (сорок) гр – сметаны
  6. 200 (двести) мл – бульона рыбного

Рыбные тефтели: рецепт

Рыбные тефтели

  • Плавники и голову отрежьте, удалите внутренности. Промойте рыбу под проточной водой. Отделите филе от хребтовой части, уберите кожицу
  • Кости, голову, плавники положите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь. Варите бульон сорок пять минут. Потом процедите его через сито
  • Хлеб положите в посуду с теплой водой. Потом отожмите его
  • Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле. После чего прокрутите через мясорубку – филе, лук и хлеб
  • В фарш добавьте яйцо, посолите. Перемешайте
  • Сформируйте из фарша тефтели. Обваляйте их в муке и выложите в форму, смазанную сливочным маслом
  • Запекайте тефтели в предварительно разогретой духовке до 200 градусов пятнадцать минут
  • Лук нарежьте кубиком средним. Морковь натрите на крупной терке.
    Овощи обжарьте на растительном масле, потом залейте бульоном. Потом добавьте сметану и соль
  • Как только соус закипит, залейте им тефтели и запекайте еще сорок пять минут при 180 градусах

Рыбные тефтели готовы!

Рыбные тефтели

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