Рыбные тефтели: полезное и очень вкусное блюдо для детей и взрослых

Рыбные тефтели – отличный вариант для детского меню. Рыба является просто необходимой для детского растущего организма! Обязательно возьмите на заметку этот замечательный рецепт.
Рыбные тефтели: ингредиенты
- 80 (восемьдесят) гр – белого хлеба
- 400 (четыреста) гр – минтая
- 80 (восемьдесят) гр – лука
- 1 (одна) шт – яиц
- 20 (двадцать) мл – растительного масла
- Соль по вкусу
- 10 (десять) гр – сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр – муки
- 20 (двадцать) гр – укропа
Для заливки
- 20 (двадцать) мл – растительного масла
- 40 (сорок) гр – репчатого лука
- Соль по вкусу
- 40 (сорок) гр – моркови
- 40 (сорок) гр – сметаны
- 200 (двести) мл – бульона рыбного
Рыбные тефтели: рецепт
- Плавники и голову отрежьте, удалите внутренности. Промойте рыбу под проточной водой. Отделите филе от хребтовой части, уберите кожицу
- Кости, голову, плавники положите в кастрюлю. Залейте водой и поставьте на огонь. Варите бульон сорок пять минут. Потом процедите его через сито
- Хлеб положите в посуду с теплой водой. Потом отожмите его
- Лук мелко нарежьте и обжарьте его на растительном масле. После чего прокрутите через мясорубку – филе, лук и хлеб
- В фарш добавьте яйцо, посолите. Перемешайте
- Сформируйте из фарша тефтели. Обваляйте их в муке и выложите в форму, смазанную сливочным маслом
- Запекайте тефтели в предварительно разогретой духовке до 200 градусов пятнадцать минут
- Лук нарежьте кубиком средним. Морковь натрите на крупной терке. Овощи обжарьте на растительном масле, потом залейте бульоном. Потом добавьте сметану и соль
- Как только соус закипит, залейте им тефтели и запекайте еще сорок пять минут при 180 градусах
Рыбные тефтели готовы!
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