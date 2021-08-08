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Слойки с яблоками. Лакомство из слоёного теста и любимых яблок

Слойки с яблоками получаются очень сочными и вкусными, они идеально подойдут к чаю или кофе.

Слойки с яблоками: ингредиенты

Слойки с яблоками

  1. Слоёное тесто — 2 уп. (две упаковки)
  2. Спрайт — 1 б. (одна баночка)
  3. Сахар — 1 ст. (один стакан)
  4. Сливочное масло — 300 гр. (триста грамм)
  5. Яблоко — 2 шт. (две штуки)
  6. Ванилин
  7. Корица

Рецепт приготовления:

  • Яблоки почистите и нарежьте ломтиками.
  • Каждую пластину теста разрежьте по диагонали, положите ломтик яблока, сверните рулетиком.
  • Растопите масло с сахаром, добавьте ванилин, залейте им слойки.
  • Затем добавьте спрайт, посыпьте корицей.
  • Поставьте в духовку на 20-25 минут при средней температуре.
  • После выпекания дайте слойкам остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Слойки с яблоками готовятся просто, а выглядят очень эффектно.

Слойки с яблоками. Лакомство из слоёного теста и любимых яблок 2

Приятного аппетита!

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