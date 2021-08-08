Слойки с яблоками. Лакомство из слоёного теста и любимых яблок

Слойки с яблоками получаются очень сочными и вкусными, они идеально подойдут к чаю или кофе.
Слойки с яблоками: ингредиенты
- Слоёное тесто — 2 уп. (две упаковки)
- Спрайт — 1 б. (одна баночка)
- Сахар — 1 ст. (один стакан)
- Сливочное масло — 300 гр. (триста грамм)
- Яблоко — 2 шт. (две штуки)
- Ванилин
- Корица
Рецепт приготовления:
- Яблоки почистите и нарежьте ломтиками.
- Каждую пластину теста разрежьте по диагонали, положите ломтик яблока, сверните рулетиком.
- Растопите масло с сахаром, добавьте ванилин, залейте им слойки.
- Затем добавьте спрайт, посыпьте корицей.
- Поставьте в духовку на 20-25 минут при средней температуре.
- После выпекания дайте слойкам остыть и посыпьте сахарной пудрой.
Слойки с яблоками готовятся просто, а выглядят очень эффектно.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии