Слойки с яблоками. Лакомство из слоёного теста и любимых яблок

Слойки с яблоками получаются очень сочными и вкусными, они идеально подойдут к чаю или кофе.

Слойки с яблоками: ингредиенты

Слоёное тесто — 2 уп. (две упаковки) Спрайт — 1 б. (одна баночка) Сахар — 1 ст. (один стакан) Сливочное масло — 300 гр. (триста грамм) Яблоко — 2 шт. (две штуки) Ванилин Корица

Рецепт приготовления:

Яблоки почистите и нарежьте ломтиками.

Каждую пластину теста разрежьте по диагонали, положите ломтик яблока, сверните рулетиком.

Растопите масло с сахаром, добавьте ванилин, залейте им слойки.

Затем добавьте спрайт, посыпьте корицей.

Поставьте в духовку на 20-25 минут при средней температуре.

После выпекания дайте слойкам остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Слойки с яблоками готовятся просто, а выглядят очень эффектно.

Приятного аппетита!