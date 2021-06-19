Фаршированные перцы с фаршем. Вкуснее блюда я не ела никогда

Фаршированные перцы с фаршем получаются божественно вкусными и ароматными, просто пальчики оближешь.
Фаршированные перцы с фаршем: ингредиенты
- Мясной фарш
- Морковь
- Рис
- Лук репчатый
- Любая зелень
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Свиной фарш прокрутите вместе с луком.
- Промойте лук и проварите в подсоленной воде минут пять, до полуготовности. Откиньте рис на дуршлаг и займитесь овощами и фаршем.
- Почистите вторую луковицу, нарежьте и пассируйте в небольшом количестве растительного масла до прозрачности, затем добавьте натёртую на крупной тёрке морковку, доведите до кипения и добавьте к фаршу.
- Зелень нелко нарежьте и добавьте в фарш.
- На перцах отрежьте хвостовую часть, очистите от семян. Остатки перцев отделите от хвостов, затем измельчите ножом или натрите на тёрке, затем добавьте к фаршу.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте, посолите, поперчите, добавьте приправы и специи.
- Затем плотно начините перцы фаршем и уложите в кастрюлю с толстыми дном и стенами.
- За это время на сковороде, в которой пассеровался лук вылейте пару ложек растительного масла, добавьте ложку муки и поджарьте её до закипания, После этого влейте около 200 гр. сметаны, 1 ст. л томатной пасты, около 100 -150 граммов воды, доведите до кипения, затем выключите и добавьте этот соус к готовящимся перцам.
- Перцы готовятся минут 30-40 и подаются со сметаной.
Фаршированные перцы с фаршем — получаются просто объедение.
Готовьте на здоровье!
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