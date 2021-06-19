Фаршированные перцы с фаршем. Вкуснее блюда я не ела никогда

Фаршированные перцы с фаршем получаются божественно вкусными и ароматными, просто пальчики оближешь.

Фаршированные перцы с фаршем: ингредиенты

Фаршированные перцы с фаршем. Вкуснее блюда я не ела никогда 2

  1. Мясной фарш
  2. Морковь
  3. Рис
  4. Лук репчатый
  5. Любая зелень
  6. Соль, перец

Способ приготовления:

  • Свиной фарш прокрутите вместе с луком.
  • Промойте лук и проварите в подсоленной  воде минут пять, до полуготовности. Откиньте рис на дуршлаг и займитесь овощами и фаршем.
  • Почистите вторую луковицу, нарежьте и пассируйте в небольшом количестве растительного масла до прозрачности, затем добавьте натёртую на крупной тёрке морковку, доведите до кипения и добавьте к фаршу.
  • Зелень нелко нарежьте и добавьте в фарш.
  • На перцах отрежьте хвостовую часть, очистите от семян. Остатки перцев отделите от хвостов, затем измельчите ножом или натрите на тёрке, затем добавьте к фаршу.
  • Все ингредиенты тщательно перемешайте, посолите, поперчите, добавьте приправы и специи.
  • Затем плотно начините перцы фаршем и уложите в кастрюлю с толстыми дном и стенами.
  • За это время на сковороде, в которой пассеровался лук вылейте пару ложек растительного масла, добавьте ложку муки и поджарьте её до закипания, После этого влейте около 200 гр. сметаны, 1 ст. л томатной пасты, около 100 -150 граммов воды, доведите до кипения, затем выключите и добавьте этот соус к готовящимся перцам.
  • Перцы готовятся минут 30-40 и подаются со сметаной.

Фаршированные перцы с фаршем — получаются просто объедение.

Фаршированные перцы с фаршем

 

Готовьте на здоровье!

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