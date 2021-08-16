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Помидоры на зиму как с грядки. 100 раз пожалела, что сделала всего три баночки

Сорт черри уже давно стал привычным у нас. Но чаще всего, их используют для еды в свежем виде или для пиццы. Я нашла простой и очень вкусный рецепт консервированных томатов, которые сохранят свой свежий аромат.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

черри, 2 кг;

сахар, 6 ст.л;

соль, 2 ст.л;

уксус, 4 ст.л;

вода, 6 стаканов;

перец горошком, лавровый лист, чеснок, зелень, кориандр.

Процесс приготовления

Данного объема томатов у меня хватает на 4 литровые баночки.

Помидоры выбирайте плотные, не переспевшие, чтобы они не текли, не трескались.

В стерилизованные баночки раскладываем любую зелень и специи по вашему вкусу. Можно взять стандартные наборы для томатов их укропа, хрена листьев смородины и вишни и т.д.

Сверху укладываем томаты.

Ставим воду на огонь, растворяем соль и сахар, кипятим пару минут.

В это время заливаем томаты кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду и заливаем в каждую кипящий рассол и по ложке уксуса.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки, укутываем до остывания.

Храним томаты в подвале ли в кладовке.

Черри получаются ароматными, пикантными, вкус свежий, как с грядки или из салата с уксусом.

Помидоры на зиму как с грядки. 100 раз пожалела, что сделала всего три баночки

При подаче просто посыпаем зеленью и поливаем нерафинированным растительным маслом, отлично сочетается с запеченной или жаренной картошкой.

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