Помидоры на зиму как с грядки. 100 раз пожалела, что сделала всего три баночки

Сорт черри уже давно стал привычным у нас. Но чаще всего, их используют для еды в свежем виде или для пиццы. Я нашла простой и очень вкусный рецепт консервированных томатов, которые сохранят свой свежий аромат.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
черри, 2 кг;
сахар, 6 ст.л;
соль, 2 ст.л;
уксус, 4 ст.л;
вода, 6 стаканов;
перец горошком, лавровый лист, чеснок, зелень, кориандр.
Процесс приготовления
Данного объема томатов у меня хватает на 4 литровые баночки.
Помидоры выбирайте плотные, не переспевшие, чтобы они не текли, не трескались.
В стерилизованные баночки раскладываем любую зелень и специи по вашему вкусу. Можно взять стандартные наборы для томатов их укропа, хрена листьев смородины и вишни и т.д.
Сверху укладываем томаты.
Ставим воду на огонь, растворяем соль и сахар, кипятим пару минут.
В это время заливаем томаты кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду и заливаем в каждую кипящий рассол и по ложке уксуса.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки, укутываем до остывания.
Храним томаты в подвале ли в кладовке.
Черри получаются ароматными, пикантными, вкус свежий, как с грядки или из салата с уксусом.
При подаче просто посыпаем зеленью и поливаем нерафинированным растительным маслом, отлично сочетается с запеченной или жаренной картошкой.
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