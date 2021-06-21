Торт Наполеон с курицей и грибами. Замечательная закуска на праздничный стол

Торт Наполеон с курицей и грибами станет настоящим украшением любого праздничного стола.
Торт Наполеон с курицей и грибами: ингредиенты
- Шампиньоны — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Куриная грука — 300 гр. (триста грамм)
- Масло растительное — 3-4 ст. л (три — четыре столовые ложки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сырки плавленые — 2 шт. (две штуки)
- Майонез
- Сыр — 200 гр. (двести грамм)
- Консервированная кукуруза — пол баночки
- Коржи из слоёного теста.
Способ приготовления:
- Луковицу и шампиньоны нарежьте кубиками.
- Лук обжарьте около 10 минут в растительном масле, затем добавьте грибы, поперчите и посолите по вкусу.
- Предварительно отваренную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками.
- Куриные отварные яйца вместе с плавлеными сырками измельчите в блендере, это будет Ваш крем для торта.
- В крем добавьте 2-3 ложки майонеза и тщательно перемешайте.
- Покупные коржи заранее испеките в духовке.
- Выложите первый корж и смажьте кремом, сверху выложите куриную грудку.
- Выложите следующий корж смажьте кремом и выложите жареные грибы с луком.
- Сверху выложите третий корж, также распределите крем и сверху пол баночки консервированной кукурузы. Аналогично повторите все коржи, самый последний смажьте кремом.
- Сверху торт посыпьте крошкой и отправьте в холодильник.
Торт Наполеон с курицей и грибами просто тает у Вас во рту.
Приятного аппетита!
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