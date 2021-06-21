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Торт Наполеон с курицей и грибами. Замечательная закуска на праздничный стол

Торт Наполеон с курицей и грибами станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Торт Наполеон с курицей и грибами: ингредиенты

Торт Наполеон с курицей и грибами

  1. Шампиньоны — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
  2. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Куриная грука — 300 гр. (триста грамм)
  4. Масло растительное — 3-4 ст. л (три — четыре столовые ложки)
  5. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  6. Сырки плавленые — 2 шт. (две штуки)
  7. Майонез
  8. Сыр — 200 гр. (двести грамм)
  9. Консервированная кукуруза — пол баночки
  10. Коржи из слоёного теста.

Способ приготовления:

  • Луковицу и шампиньоны нарежьте кубиками.
  • Лук обжарьте около 10 минут в растительном масле, затем добавьте грибы, поперчите и посолите по вкусу.
  • Предварительно отваренную куриную грудку нарежьте мелкими кубиками.
  • Куриные отварные яйца вместе с плавлеными сырками  измельчите в блендере, это будет Ваш крем для торта.
  • В крем добавьте 2-3 ложки майонеза и тщательно перемешайте.
  • Покупные коржи заранее испеките в духовке.
  • Выложите первый корж и смажьте кремом, сверху выложите куриную грудку.
  • Выложите следующий корж смажьте кремом и выложите жареные грибы с луком.
  • Сверху выложите третий корж, также распределите крем и сверху пол баночки консервированной кукурузы. Аналогично повторите все коржи, самый последний смажьте кремом.
  • Сверху торт посыпьте крошкой и отправьте в холодильник.

Торт Наполеон с курицей и грибами просто тает у Вас во рту.

Торт Наполеон с курицей и грибами. Замечательная закуска на праздничный стол 2

Приятного аппетита!

 

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