Уже сезон перца: фаршированные перцы, которые пора приготовить

Вы согласны со мной, что просто непозволительно отказывать себе летом в порции вкусного фаршированного перца?! Это калорийное блюдо, а еще и сытное. Существует очень много разных рецептов фаршированного перца, но я хочу поделиться с вами своим. Возможно, он кого-то заинтересует — и я внесу полезный вклад в ваш повседневный рацион.

Перец нужно очистить от семян, сделать это не трудно, срезаем его верхнее основание с хвостиком и аккуратно вырезаем внутреннюю перегородку.

Вот такой результат должен получиться в итоге.

Следующим по списку компонентом блюда является свежая зелень.

Нарезайте ее помельче, а следом за ней измельчайте лук. Он нужен для приготовления зажарки, так что уже сейчас стоит разогревать посуду с растительным маслом.

Обжаривайте золотистый лук с морковкой на сковороде. Морковь нужно натереть на терке. Подойдет большая сторона терки для этих целей.

Для начинки перца использовать нужно говяжий фарш. Добавляйте в его зажарку.

Интересно, что раньше перец принято было фаршировать вермишелью. Я где-то читала, что это был типичный обед для жителей Неаполя, готовили его дома и брали с собой на работу. В частности, это блюдо было присуще бродячим торговцам, которые продавали товары по всему городу.

Я никогда не пробовала фаршировать перец вермишелью и не стану утверждать, что выше сказанное является точной правдой, мне даже сложно представить, что это за блюдо. Но не стану отрицать, что я всегда готова к экспериментам на кухне, а вы? Пишите свои комментарии под этим постом. Интересно узнать ваше мнение.

В нашем случае начинка состоит из говяжьего фарша, зажарки и мелко нарубленной зелени.

И еще один компонент – промытый рис. Отваривать его не стоит. Он приготовится вместе с другими продуктами одновременно.

Добавить к фаршу нужно несколько зубочков чеснока, его нужно измельчить чеснокодавилкой.

К продуктам для фаршировки стоит влить 100 мл обычной воды, посолить их и добавить молотый перец.

Обязательно нужно хорошо перемешать смесь.

Фаршировать перец удобнее вручную. Но советую не сильно заполнять перец начинкой. Оставляйте немного свободного места у основания перца.

Вот так.

Подготовленные овощи можно сразу же складывать в кастрюльку, в которой предполагаете продолжить их приготовление.

В качестве соуса для блюда рекомендую использовать жидкую томатную пасту. Поливайте ею перец и отправляйте на плиту.

Готовить нужно под крышкой на протяжении 50 минут после закипания заливки.

Выложите на тарелку перцы, фаршированные мясом и рисом, залейте подливкой и подавайте к столу. Есть блюдо лучше всего в горячем виде.

Результат стараний не разочарует. Гарантирую, что мясная начинка будет сочной за счет овощей, а перец не будет разваливаться.

Продукты:

Для начинки:

7-8 перцев

3-4 зубчика чеснока

1 головка лука

1 морковь

100 гр риса

Соли по вкусу

Пучок любимой зелени

150 мл воды

400 гр фарша

Для соуса:

200 гр томатного соуса или 4 натертых томата