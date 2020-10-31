Пицца с курицей и ананасами: с этой пиццей вы почувствуете себя на Гавайях

Пицца с курицей и ананасами – гавайский вариант пиццы. Пицца получается насыщенной, невероятно вкусной! В ней присутствует и кислинка томатного соуса, и сладкий вкус ананаса, и соленый сыр, и курица.
Пицца с курицей и ананасами: ингредиенты
На тесто
- 2 (два) ст – муки
- Пол ч. ложки – соли
- 160 (сто шестьдесят) мл – воды
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 7 (семь) гр – сухих дрожжей
- 3 (три) ст. ложки – растительного масла
На начинку
- 80 (восемьдесят) гр – твердого сыра
- 400 (четыреста) гр — курицы
- 80 (восемьдесят) гр – моцареллы
- 1 (одна) шт – ананаса
- Пол ст – томатного соуса
Пицца с курицей и ананасами: рецепт
- Перемешайте все сухие ингредиенты
- Сформируйте в этой массе колодец и сделайте стенки потолще
- В колодец влейте воды и растительное масло. Замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Оставьте его в теплом месте
- Теперь займемся начинкой. Отварите курицу в подсоленной воде. Ананасы нарежьте кусочками
- Тесто равномерно распределите по форме смазанной маслом. Смажьте тесто томатной пастой
- Разложите моцареллу
- Сверху кусочки курицы
- Затем ананас
- Потом посыпьте сыром и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут
Пицца с курицей и ананасами готова: Видео
Сверху посыпьте пиццу свежим базиликом.На здоровье.
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