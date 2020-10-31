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Пицца с курицей и ананасами: с этой пиццей вы почувствуете себя на Гавайях

Пицца с курицей и ананасами – гавайский вариант пиццы. Пицца получается насыщенной, невероятно вкусной! В ней присутствует и кислинка томатного соуса, и сладкий вкус ананаса, и соленый сыр, и курица.

Пицца с курицей и ананасами: ингредиенты

Пицца с курицей и ананасами

На тесто

  1. 2 (два) ст – муки
  2. Пол ч. ложки – соли
  3. 160 (сто шестьдесят) мл – воды
  4. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  5. 7 (семь) гр – сухих дрожжей
  6. 3 (три) ст. ложки – растительного масла

На начинку

  1. 80 (восемьдесят) гр – твердого сыра
  2. 400 (четыреста) гр — курицы
  3. 80 (восемьдесят) гр – моцареллы
  4. 1 (одна) шт – ананаса
  5. Пол ст – томатного соуса

Пицца с курицей и ананасами: рецепт

Пицца с курицей и ананасами

  • Перемешайте все сухие ингредиенты
  • Сформируйте в этой массе колодец и сделайте стенки потолще
  • В колодец влейте воды и растительное масло. Замесите тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Оставьте его в теплом месте
  • Теперь займемся начинкой. Отварите курицу в подсоленной воде. Ананасы нарежьте кусочками
  • Тесто равномерно распределите по форме смазанной маслом. Смажьте тесто томатной пастой
  • Разложите моцареллу
  • Сверху кусочки курицы
  • Затем ананас
  • Потом посыпьте сыром и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут

Пицца с курицей и ананасами готова: Видео

Сверху посыпьте пиццу свежим базиликом.

На здоровье.

Пицца с курицей и ананасами

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