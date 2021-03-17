Котлеты как в школьной столовой были очень вкусными, и какими -то необычными. Мы все их любили больше, чем домашние! Те, кто пробовал их, меня поймут несомненно!
Котлеты как в школьной столовой: ингредиенты
- 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
- 1 (один) зубчик — чеснока
- 360 (триста шестьдесят) гр — ржаного хлеба
- 2 (две) шт — лука
- 03. ч. ложки — соли
Рецепт приготовления:
- С ржаного хлеба срежьте корку
- Мякоть залейте половиной стакана воды, добавьте мясной фарш, все перемешайте. Корки хлеба посушите и измельчите
- Из хлебно-мясной массы сформируйте котлеты, каждую из которых обваляйте в панировке из хлебной корки
- Противень смажьте растительным маслом и уложите котлеты. Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
- Котлеты как в школьной столовой никогда не жарились. Их готовили в духовых шкафах или автоклавах, если в школе было подобное оборудование. Все перечисленное делало школьные котлеты необычными на вкус. Поэтому для нас, они были вкуснее, чем домашние мамины котлетки!
- Хлеба в советских школьных котлетах было действительно много. Делалось это не только для экономии, но и для легкой свариваемости блюда желудком. Кроме того, мяса в котлетах было достаточно. Чаще всего брали свинину. Котлеты были высокого качества! Сегодня далеко не каждый хлеб на прилавках может похвастаться качеством советского. Будьте здоровы!
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