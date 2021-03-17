Скатерть-Самобранка

5 327 подписчиков

Котлеты как в школьной столовой

Котлеты как в школьной столовой были очень вкусными, и какими -то необычными. Мы все их любили больше, чем домашние! Те, кто пробовал их, меня поймут несомненно!

Котлеты как в школьной столовой

Котлеты как в школьной столовой: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — мясного фарша
  2. 1 (один) зубчик — чеснока
  3. 360 (триста шестьдесят) гр — ржаного хлеба
  4. 2 (две) шт — лука
  5. 03. ч. ложки — соли

Рецепт приготовления:

  • С ржаного хлеба срежьте корку
  • Мякоть залейте половиной стакана воды, добавьте мясной фарш, все перемешайте. Корки хлеба посушите и измельчите
  • Из хлебно-мясной массы сформируйте котлеты, каждую из которых обваляйте в панировке из хлебной корки
  • Противень смажьте растительным маслом и уложите котлеты. Отправьте их в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса
  • Котлеты как в школьной столовой никогда не жарились. Их готовили в духовых шкафах или автоклавах, если в школе было подобное оборудование. Все перечисленное делало школьные котлеты необычными на вкус. Поэтому для нас, они были вкуснее, чем домашние мамины котлетки!
  • Хлеба в советских школьных котлетах было действительно много. Делалось это не только для экономии, но  и для легкой свариваемости блюда желудком. Кроме того, мяса в котлетах было достаточно.
    Чаще всего брали свинину. Котлеты были высокого качества! Сегодня далеко не каждый хлеб на прилавках может похвастаться качеством советского. Будьте здоровы!
Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх