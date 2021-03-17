Котлеты как в школьной столовой были очень вкусными, и какими -то необычными. Мы все их любили больше, чем домашние! Те, кто пробовал их, меня поймут несомненно!

Котлеты как в школьной столовой: ингредиенты

600 (шестьсот) гр — мясного фарша 1 (один) зубчик — чеснока 360 (триста шестьдесят) гр — ржаного хлеба 2 (две) шт — лука 03. ч. ложки — соли

Рецепт приготовления: