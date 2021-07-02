Освежающий квас. Тот самый едрёный напиток, который летом продают в бочках

Освежающий квас спасёт Вас от жары в летние солнечные дни. Такой напиток, приготовленный своими руками, всем понравится.
Освежающий квас: ингредиенты
- Вода — 5 л. (пять литров)
- Дрожжи — 6 гр (шесть грамм0
- Обычный цикорий — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка0
- Сахар — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)
Способ приготовления:
- Соедините в кастрюле воду, сахар, цикорий, лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
- Массу доведите до кипения и сразу снимите с огня, остудите до тёплого состояния.
- Выложите дрожжи, перемешайте и оставьте в тёплом месте на несколько часов, пока Вы не увидите появление пены.
- Разлейте квас по пластиковым бутылкам и поставьте в холодильник до полного остывания. такой квас можете хранить пять дней.
Освежающий квас — прекрасный напиток в жаркий летний день.
Пейте на здоровье!
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