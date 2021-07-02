Освежающий квас. Тот самый едрёный напиток, который летом продают в бочках

Освежающий квас спасёт Вас от жары в летние солнечные дни. Такой напиток, приготовленный своими руками, всем понравится.

Освежающий квас: ингредиенты

Освежающий квас

  1. Вода — 5 л. (пять литров)
  2. Дрожжи — 6 гр (шесть грамм0
  3. Обычный цикорий — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Лимонная кислота — 1 ч. л (одна чайная ложка0
  5. Сахар — 650 гр. (шестьсот пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

  • Соедините в кастрюле воду, сахар, цикорий, лимонную кислоту и тщательно перемешайте.
  • Массу доведите до кипения и сразу снимите с огня, остудите до тёплого состояния.
  • Выложите дрожжи, перемешайте и оставьте в тёплом месте на несколько часов, пока Вы не увидите появление пены.
  • Разлейте квас по пластиковым бутылкам и поставьте в холодильник до полного остывания. такой квас можете хранить пять дней.

Освежающий квас — прекрасный напиток в жаркий летний день.

Освежающий квас. Тот самый едрёный напиток, который летом продают в бочках 4

Пейте на здоровье!

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