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Салат «Норвежский каприз»: вы будете готовить его на каждый праздник! Салат соперник «Шубы»

Мало того, что получается очень вкусный салат, так его праздничное оформление, делает его центральным блюдом на столе. Продукты для него самые простые, поэтому он еще и совсем бюджетный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла запеченная, 3 шт;
  • картофель отварной, 3 шт;
  • сельдь филе, 200 г;
  • яблоко зеленое, 1 шт;
  • огурцы маринованные, 4 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • лук, 1 шт;
  • сахар, 0.5 ч.л;
  • соль, треть ч.л;
  • майонез, 100 г;
  • лимонный сок, 1 ч.л;
  • масло растительное,  1 ст.л;
  • гранат зерна, укроп свежий.

Процесс приготовления

Формируем салат в кольце на блюде.

Над каждым слоем салата делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – тертый на терке картофель.

Второй слой —  мелкая соломка маринованных огурцов.

Третий слой – мелкий кубик лука (обычный или красный).

Четвертый слой – кусочки сельди.

Пятый слой  — тертое яблоко без кожуры.

Шестой слой – тертые на крупной терке яйца.

Седьмой слой – тертая на крупной терке свекла, смешанная с сахаром, солью, лимонным соком и растительным маслом.

Украшаем салат зернами граната и веточками укропа.

Аккуратно снимаем кольцо и подаем к столу. Прежде стоит поставить салат на 2 – 3 часа в холодильник, чтобы он охладился и настоялся.

Салат «Норвежский каприз»: вы будете готовить его на каждый праздник! Салат соперник «Шубы»

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