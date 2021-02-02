Подборка вкусных и сытных пирогов

1. ПИРОГ С МЯСОМ «ЛЕГЧЕ НЕ БЫВАЕТ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● 2 яйца

● 0.5 ч. ложка соли

● 1 стакан муки

● 1 стакан кефира

● 0.5 ч. ложка соды

Начинка:

● 300 гр фарша

● 2-3 луковицы, порезать кубиками

● соль, перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кефир перемешиваем с содой и оставляем минут на 5. Затем добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем. Смазываем форму маслом, посыпаем мукой и выливаем половину теста. Выкладываем подготовленную начинку (фарш сырой) и выливаем на неё вторую половину теста. Ставим в нагретую духовку и печем 40 минут при 170C. Начинку можно сделать любую.

2. ХАЧАПУРИ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● сыр — 100 гр.

● сметана — 100 гр.

● яйцо — 1 шт.

● мука — 1 ст.л.

● укроп

● соль

● перец

● масло растительное

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Сыр натереть на мелкой тёрке.

2. Укроп измельчить.

3. Смешать сыр, сметану, яйца, муку, укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо перемешать.

4. Вылить смесь в сковороду с нагретым растительным маслом.

5. Обжаривать с двух сторон по 10 минут. Затем остудить и разрезать на порции.

Чтобы убрать лишнее масло, после того, как снимешь со сковороды промокни бумажным полотенцем с обеих сторон. Масла как не бывало.

3. СУПЕР НЕЖНЫЙ ПИРОГ С КАПУСТОЙ И МЯСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● капуста свежая- половинка маленького кочанчика

● 350 — 400 грамм фарша говяжьего ( можно и куринного ) какой нравится

● соль приправы по вкусу

● зелень свежая

● 1 стакан кефира

● 1 стакан майонеза

● 3 яйца

● 1 чайная ложка соды или пакетик разрыхлителя

● 8 столовых ложек муки (с горкой)

● масло для смазки формы растительное

● половинка белка взбитого для смазки пирога готового ( можно и не делать и так вкусно и красиво )

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мелко нарезаем капусту ,бланшируем ее в небольшом количестве воды.

Как только вода закипела держим 1 минуту и сливаем ее на друшлаг. Мелко нарезаем зелень — петрушка укроп и лук . Обжариваем фарш на растительном масле оливковом) добавила щепотку такую хорошую прованских трав и соль по вкусу .Фарш готов и ждет своего часа. Смешиваем нашу капустку , фарш и зелень. Стакан кефира и стакан майонеза выливаем в миску ,добавляем ложку соды и 3 яйца. Просеиваем туда 8 столовых ложек муки ,все взбиваем миксером.

Смазываем форму для пирога ( у меня 26 см ) растительным маслом. Выливаем половину теста в форму .

Выкладываем начинку аккуратно. Сверху заливаем второй половиной теста . Аккуратненько разравниваем и ставим в духовку холодную ) на 180 градусов на 30 минут.Через 25-30 минут проверяем готовность деревянной палочкой ( зубочисткой. шпажкой).

4. ОТКРЫТЫЙ МЯСНОЙ ПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

● 200 гр. картофеля,

● 200гр. муки,

● 1 яйцо,

● 50гр. сливочного масла,

● соль.

Для начинки:

● 500 гр. фарша,

● 2 болгарских перца,

● 1 помидор,

● 2 небольшие луковицы,,

● 100 мл. жирных сливок (33-38%),

● 100 мл. молока,

● 2 небольших яйца (в заливку),

● 2 ст.л. томатной пасты,

● соль,перец,

● немного тертого сыра.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель мелко нарезать и отварить в подсоленной воде до готовности. Затем воду слить,картофель размять. Добавить яйцо, масло, хорошенько перемешать. Всыпать муку и замесить тесто. Выкладываем его в разъемную форму,делая бортики отправляем в морозилку пока готовится начинка. Перец нарезаем не крупно, слегка обжариваем.

Лук измельчаем,обжариваем на отдельной сковороде, добавляем фарш, обжариваем почти до готовности, солим. Добавляем перец и мелко нарезанный помидор, выкладываем начинку на тесто. смешиваем сливки, молоко и томатную пасту. Добавляем яйцо,слегка взбиваем. Солим, перчим. Поливаем начинку пирога

выпекаем 40 минут при температуре 200С. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

5. РЫБНЫЙ ПИРОГ НА СКОРУЮ РУКУ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Для теста:

● Кефир — 1 стакан,

● 2-яйца,

● мука- 1.5- 2 стакана,

● масло растительное-3 ст. ложки,

● соль-0.5 ч. ложки.

Для начинки:

● 1 банка консервы скумбрия и

● пучок зелёного лука.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Замешиваем тесто ( как сметана) половина теста вливаем в сковороду , поверх кладём размятую скумбрию из консервы , с зелёным луком и верх заливаем остатком теста.

2. Печём при 180 градусах минут 30- 40.

3. Когда корочка загрубеет смазываем слив. маслом или сметаной.

6. ПИРОГ ИЗ ЛАВАША С КУРИЦЕЙ И СЫРОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● лаваш тонкий 2 шт.

● яйцо 3 шт.

● сыр 300 г

● филе куриное 500 г

● сливки 100 г

● зелень 30 г

● грецкие орехи 100 г

● оливковое масло 4 ст.л

● соль

● перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приготовить фарш из куриного филе: филе перемолоть с зеленью, чесноком, луком и добавить 1 яйцо. Посолить и поперчить по вкусу. Твердый сыр натереть на тёрке, можно добавить измельчённые в блендере грецкие орехи и зелень. Если лаваш длинный, то его нужно разрезать пополам, чтобы было удобно заворачивать. На лаваш выкладываем фарш из куриного филе, сверху присыпаем сыром и заворачиваем.

Выкладываем завёрнутый лаваш в смазанную форму. Готовим заправку из взбитых сливок с яйцом и сыром, добавляем оливковое масло и зелень. Сверху заливаем пирог из лаваша заправкой и запекаем при температуре 180С 30 минут.

Приятного аппетита!