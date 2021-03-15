Приготовила салат под названием «Черепаший вальс»: теперь все гости спешат за добавкой

Когда я первый раз сделала этот салат, муж сказал о том, что теперь это его любимое блюдо и оно должно быть всегда на праздничном столе. Вкусный и оригинальный слоеный салатик с куриным мясом, черносливом и сыром.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 300 г;

яйца, 3 шт;

сыр, 100 г;

яблоко зеленое, 1 шт;

чернослив, 100 г;

орехи грецкие, 50 г;

майонез, соль.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и мелко режем или просто разбираем на волокна.

Чернослив предварительно заливаем кипятком и потом режем соломкой.

Совет: если чернослив у вас мягкий, тогда размягчать в кипятке его не нужно.

Яйца отвариваем и отделяем белок от желтка.

Сыр, яблоко и белки трем на крупной терке в разную посуду.

Желток трем на мелкой терке.

Орехи измельчаем на кусочки.

Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.

Формировать салат можно просто на блюде или в кольце, чтобы было более аккуратно.

Первый слой – мясо.

Второй слой – сыр.

Третий слой – белок.

Четвертый слой – яблочный.

Пятый слой – чернослив и желток.

Покрываем майонезом и посыпаем орехами.

Салат можно отправить в холодильник на несколько часов чтобы он хорошо охладился.