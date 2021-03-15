Приготовила салат под названием «Черепаший вальс»: теперь все гости спешат за добавкой

Когда я первый раз сделала этот салат, муж сказал о том, что теперь это его любимое блюдо и оно должно быть всегда на праздничном столе. Вкусный и оригинальный слоеный салатик с куриным мясом, черносливом и сыром.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе куриное, 300 г;
- яйца, 3 шт;
- сыр, 100 г;
- яблоко зеленое, 1 шт;
- чернослив, 100 г;
- орехи грецкие, 50 г;
- майонез, соль.
Процесс приготовления
Мясо отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и мелко режем или просто разбираем на волокна.
Чернослив предварительно заливаем кипятком и потом режем соломкой.
Совет: если чернослив у вас мягкий, тогда размягчать в кипятке его не нужно.
Яйца отвариваем и отделяем белок от желтка.
Сыр, яблоко и белки трем на крупной терке в разную посуду.
Желток трем на мелкой терке.
Орехи измельчаем на кусочки.
Каждый слой салата покрываем сеточкой майонеза.
Формировать салат можно просто на блюде или в кольце, чтобы было более аккуратно.
- Первый слой – мясо.
- Второй слой – сыр.
- Третий слой – белок.
- Четвертый слой – яблочный.
- Пятый слой – чернослив и желток.
Покрываем майонезом и посыпаем орехами.
Салат можно отправить в холодильник на несколько часов чтобы он хорошо охладился.
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