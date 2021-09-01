Маринованный перец в горчице. Эту заготовку оценят любители горчицы

Маринованный перец в горчице точно понравится всем любителям остренького и горчицы.
Маринованный перец в горчице: ингредиенты
- Болгарский перец – 3 кг. (три килограмма)
- Нежная горчица – 1 л. (один литр)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Растительное масло – 1 л. (один литр)
- Уксус – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Лавровый лист – 4 шт. (четыре штуки)
- Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
- Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Чёрный перец горошком – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 2 ст. л. (две столовые ложки)
Способ приготовления:
- Тщательно вымойте болгарский перец, все семена удалите и нарежьте вдоль на четвертинки.
- В кастрюлю налейте воду, добавьте туда сахар, уксус, чеснок, специи и соль. Воду доведите до кипения и в ней бланшируйте перец до мягкости 15 минут.
- Воду слейте и дайте немного остыть перцу.
- В это время к горчице добавьте растительное масло и взбейте в миксере.
- Горчицу добавьте к перцу, перемешайте и разложите по стерильным банкам. Банки храните в кладовке или погребе.
Маринованный перец в горчице понравится самым большим гурманам.
Приятного аппетита!
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