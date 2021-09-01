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Маринованный перец в горчице. Эту заготовку оценят любители горчицы

Маринованный перец в горчице точно понравится всем любителям остренького и горчицы.

Маринованный перец в горчице: ингредиенты

Маринованный перец в горчице

  1. Болгарский перец – 3 кг. (три килограмма)
  2. Нежная горчица – 1 л. (один литр)
  3. Вода – 1 л. (один литр)
  4. Растительное масло – 1 л. (один литр)
  5. Уксус – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  6. Лавровый лист – 4 шт. (четыре штуки)
  7. Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
  8. Сахар – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  9. Чёрный перец горошком – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Соль – 2 ст. л. (две столовые ложки)

Способ приготовления:

  • Тщательно вымойте болгарский перец, все семена удалите и нарежьте вдоль на четвертинки.
  • В кастрюлю налейте воду, добавьте туда сахар, уксус, чеснок, специи и соль. Воду доведите до кипения и в ней бланшируйте перец до мягкости 15 минут.
  • Воду слейте и дайте немного остыть перцу.
  • В это время к горчице добавьте растительное масло и взбейте в миксере.
  • Горчицу добавьте к перцу, перемешайте и разложите по стерильным банкам. Банки храните в кладовке или погребе.

Маринованный перец в горчице понравится самым большим гурманам.

Маринованный перец в горчице. Эту заготовку оценят любители горчицы 2

Приятного аппетита!

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