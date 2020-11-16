Невероятно вкусно, и почему я раньше так не готовила! Соленая скумбрия в морозилке

Этот старый способ маринования скумбрии очень хорош и если вы хоть один раз приготовите рыбу именно так, больше никакие другие рецепты, вам не потребуются. Главное – это свежая и качественная рыба.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

скумбрия, 1 шт;

соль и сахар по 1 ст.л;

чеснок, 3 зубчика;

укроп, пара веточек;

морковь корейская, 50 г.

Процесс приготовления

Рыбу разделываем на филе, просушиваем бумажными полотенцами.

Смешиваем соль с сахаром.

Филе выкладываем на пищевую пленку и с двух сторон обсыпаем смесью соли и сахара.

Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс и смазываем рыбу с внутренней стороны.

Выкладываем веточки укропа и корейскую морковь.

Одно филе накрываем вторым, внутренние части должны быть друг к другу.

Очень плотно оборачиваем пленкой.

Отправляем рыбу в холодильник на 2 часа и потом перекладываем на сутки в морозильную камеру.

Вынимаем и когда уже можно будет резать, когда рыбка немного станет мягче, нарезаем тонкими ломтиками.