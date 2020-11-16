Невероятно вкусно, и почему я раньше так не готовила! Соленая скумбрия в морозилке

Этот старый способ маринования скумбрии очень хорош и если вы хоть один раз приготовите рыбу именно так, больше никакие другие рецепты, вам не потребуются. Главное – это свежая и качественная рыба.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- скумбрия, 1 шт;
- соль и сахар по 1 ст.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- укроп, пара веточек;
- морковь корейская, 50 г.
Процесс приготовления
Рыбу разделываем на филе, просушиваем бумажными полотенцами.
Смешиваем соль с сахаром.
Филе выкладываем на пищевую пленку и с двух сторон обсыпаем смесью соли и сахара.
Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс и смазываем рыбу с внутренней стороны.
Выкладываем веточки укропа и корейскую морковь.
Одно филе накрываем вторым, внутренние части должны быть друг к другу.
Очень плотно оборачиваем пленкой.
Отправляем рыбу в холодильник на 2 часа и потом перекладываем на сутки в морозильную камеру.
Вынимаем и когда уже можно будет резать, когда рыбка немного станет мягче, нарезаем тонкими ломтиками.
Если это праздничная подача, то украсьте блюдо листьями салата или кружочками лука и выкладывайте кусочки рыбы.
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