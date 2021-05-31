Вместо того, чтобы варить макароны, потушили на сковороде с молоком. Получилось блюдо из ресторана

Макароны давно готовят не только в воде в кастрюле. Есть масса вкусных блюд, сделанных на сковороде. С этим рецептом у вас получатся нежные, ароматные макароны к любой закуске.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- макароны, 200 г;
- сырок плавленый, 1 шт;
- молоко, 500 мл;
- орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень.
Процесс приготовления
Разогреваем немного растительного масла и выкладываем сухие макароны. Обжариваем немного, перемешивая, в течение 3 минут.
Сырок режем на кусочки и выкладываем на макароны.
Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой, добавляем соль и приправы, не перемешиваем пока ничего, накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне.
Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем по тарелкам. Посыпаем зеленью и мелко рубленым чесноком, подаем к столу.
Я еще делаю рубленые котлеты, салатики и домашние соусы.
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