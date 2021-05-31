Вместо того, чтобы варить макароны, потушили на сковороде с молоком. Получилось блюдо из ресторана

Макароны давно готовят не только в воде в кастрюле. Есть масса вкусных блюд, сделанных на сковороде. С этим рецептом у вас получатся нежные, ароматные макароны к любой закуске.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

макароны, 200 г;

сырок плавленый, 1 шт;

молоко, 500 мл;

орегано, соль, перец, ароматные травы, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Разогреваем немного растительного масла и выкладываем сухие макароны. Обжариваем немного, перемешивая, в течение 3 минут.

Сырок режем на кусочки и выкладываем на макароны.

Наливаем в сковороду молоко, накрываем крышкой, добавляем соль и приправы, не перемешиваем пока ничего, накрываем крышкой и тушим 10 минут на среднем огне.

Снимаем сковороду с огня, перемешиваем, раскладываем по тарелкам. Посыпаем зеленью и мелко рубленым чесноком, подаем к столу.

Я еще делаю рубленые котлеты, салатики и домашние соусы.