Тушеный картофель с мясом: вкусно, как у бабушки

Тушеный картофель с мясом! Приготовьте вместе с нами тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное блюдо получается. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Тушеный картофель с мясом: ингредиенты

четыреста граммов мякоти свинины

восемьсот граммов картофеля

одна головка лука

одна морковь

горячая вода

половина болгарского перца

один лавровый лист

черный молотый перец и соль – по вкусу

две столовые ложки растительного масла (если мясо очень жирное, можно его не использовать)

Тушеный картофель с мясом: как приготовить

Свиное мясо хорошо помыть и порезать на порционные кусочки.

В кастрюлю с антипригарным покрытием влить растительное масло и хорошо его разогреть.

В горячее масло запустить кусочки мяса.

Периодично перемешивая силиконовой ложечкой, обжарить мясо со всех сторон до изменения его цвета.

Лук почистить и порезать мелким кубиком.

Морковь помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.

Лук и морковь отправить к мясу и все компоненты перемешать.

Посолить, поперчить и, перемешивая, обжаривать до мягкости моркови.

Воду вскипятить.

Все залить кипятком так, чтобы вода покрыла бы мясо с овощами.

Закрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне около четверти часа.

Пока мясо тушится, помыть картофель, почистить его и порезать на четвертинки.

Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена, порезать пополам. Половинку порезать на мелкие кубики.

Нарезанный картофель и болгарский перец отправить к тушеному мясу.

Посолить и доложить лавровый лист.

Добавить кипяток так, чтобы он не полностью покрывал картофель.

Закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности картофеля.

Вот и приготовили мы тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное, ароматное и сытное блюдо. Нежное мясо аж тает во рту! Картофель, пропитанный мясным бульоном – просто чудо!

Переложите картофель с мясом отдельную глубокую тарелку, залейте мясным бульоном и подайте на стол.

Тушеный картофель с мясом: готов

Шикарный аромат распространяется по всему дому. Зовите всех к столу и приятного аппетита!