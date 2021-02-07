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Тушеный картофель с мясом: вкусно, как у бабушки

Тушеный картофель с мясом! Приготовьте вместе с нами тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное блюдо получается. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.

Тушеный картофель с мясом: ингредиенты

  • четыреста граммов мякоти свинины

Тушеный картофель с мясом

  • восемьсот граммов картофеля
  • одна головка лука
  • одна морковь
  • горячая вода
  • половина болгарского перца
  • один лавровый лист
  • черный молотый перец и соль – по вкусу
  • две столовые ложки растительного масла (если мясо очень жирное, можно его не использовать)

Тушеный картофель с мясом

Тушеный картофель с мясом: как приготовить

  • Свиное мясо хорошо помыть и порезать на порционные кусочки.
  • В кастрюлю с антипригарным покрытием влить растительное масло и хорошо его разогреть.
  • В горячее масло запустить кусочки мяса.
  • Периодично перемешивая силиконовой ложечкой, обжарить мясо со всех сторон до изменения его цвета.
  • Лук почистить и порезать мелким кубиком.
  • Морковь помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.

Тушеный картофель с мясом

  • Лук и морковь отправить к мясу и все компоненты перемешать.
  • Посолить, поперчить и, перемешивая, обжаривать до мягкости моркови.
  • Воду вскипятить.
  • Все залить кипятком так, чтобы вода покрыла бы мясо с овощами.
  • Закрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне около четверти часа.
  • Пока мясо тушится, помыть картофель, почистить его и порезать на четвертинки.
  • Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена, порезать пополам. Половинку порезать на мелкие кубики.

Тушеный картофель с мясом

  • Нарезанный картофель и болгарский перец отправить к тушеному мясу.
  • Посолить и доложить лавровый лист.
  • Добавить кипяток так, чтобы он не полностью покрывал картофель.
  • Закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности картофеля.

Тушеный картофель с мясом

Вот и приготовили мы тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное, ароматное и сытное блюдо. Нежное мясо аж тает во рту! Картофель, пропитанный мясным бульоном – просто чудо!

Переложите картофель с мясом отдельную глубокую тарелку, залейте мясным бульоном и подайте на стол.

Тушеный картофель с мясом: готов

Шикарный аромат распространяется по всему дому. Зовите всех к столу и приятного аппетита!

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