Тушеный картофель с мясом: вкусно, как у бабушки

Тушеный картофель с мясом! Приготовьте вместе с нами тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное блюдо получается. По этому рецепту готовили еще наши бабушки.
Тушеный картофель с мясом: ингредиенты
- четыреста граммов мякоти свинины
- восемьсот граммов картофеля
- одна головка лука
- одна морковь
- горячая вода
- половина болгарского перца
- один лавровый лист
- черный молотый перец и соль – по вкусу
- две столовые ложки растительного масла (если мясо очень жирное, можно его не использовать)
Тушеный картофель с мясом: как приготовить
- Свиное мясо хорошо помыть и порезать на порционные кусочки.
- В кастрюлю с антипригарным покрытием влить растительное масло и хорошо его разогреть.
- В горячее масло запустить кусочки мяса.
- Периодично перемешивая силиконовой ложечкой, обжарить мясо со всех сторон до изменения его цвета.
- Лук почистить и порезать мелким кубиком.
- Морковь помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.
- Лук и морковь отправить к мясу и все компоненты перемешать.
- Посолить, поперчить и, перемешивая, обжаривать до мягкости моркови.
- Воду вскипятить.
- Все залить кипятком так, чтобы вода покрыла бы мясо с овощами.
- Закрыть кастрюлю крышкой и тушить на среднем огне около четверти часа.
- Пока мясо тушится, помыть картофель, почистить его и порезать на четвертинки.
- Болгарский перец помыть, удалить плодоножку и семена, порезать пополам. Половинку порезать на мелкие кубики.
- Нарезанный картофель и болгарский перец отправить к тушеному мясу.
- Посолить и доложить лавровый лист.
- Добавить кипяток так, чтобы он не полностью покрывал картофель.
- Закрыть кастрюлю крышкой и тушить до готовности картофеля.
Вот и приготовили мы тушеный картофель с мясом по-деревенски. Очень вкусное, ароматное и сытное блюдо. Нежное мясо аж тает во рту! Картофель, пропитанный мясным бульоном – просто чудо!
Переложите картофель с мясом отдельную глубокую тарелку, залейте мясным бульоном и подайте на стол.
Тушеный картофель с мясом: готов
Шикарный аромат распространяется по всему дому. Зовите всех к столу и приятного аппетита!
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