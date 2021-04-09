Мясные рулетики с сочной начинкой. Любители вкусно и сытно поесть оценят это блюдо

Мясные рулетики с сочной начинкой из свинины, приготовленные по такому рецепту получаются невероятно вкусными и ароматными, они просто тают во рту. Простой, но подходящий к празднику рецепт, который украсит Ваш стол.

Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты

твердый сыр — 100 — 130 гр. (сто-сто тридцать грамм) свинина — 500 гр. (пятьсот грамм) сладкий перец — 1 шт. ( одна штука) черный перец молотый соль — по вкусу

Способ приготовления :

Свинину нарезаем пластами и отбиваем. Перчим и солим.

Сыр и перец нарезаем на длинные пласты, затем выкладываем поверх пласта мяса.

Мясной рулет нужно свернуть так, чтобы перец и сыр были внутри и обматываем нитками.

На хорошо разогретой с растительным маслом сковороде обжарить рулетики до золотистой корочки.

После этого мясные рулеты перекладываем в форму для запекания и доводим до готовности в течение 10-15 минут разогретой до 180 градусов.

Мясные рулетики с сочной начинкой для настоящих гурманов!

Приятного аппетита!