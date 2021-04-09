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Мясные рулетики с сочной начинкой. Любители вкусно и сытно поесть оценят это блюдо

Мясные рулетики с сочной начинкой из свинины, приготовленные по такому рецепту получаются невероятно вкусными и ароматными, они просто тают во рту. Простой, но подходящий к празднику рецепт, который украсит Ваш стол.

Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты

Мясные рулетики с сочной начинкой

  1. твердый сыр — 100 — 130 гр. (сто-сто тридцать грамм)
  2. свинина — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. сладкий перец — 1 шт. ( одна штука)
  4. черный перец молотый
  5. соль — по вкусу

Способ приготовления :

  • Свинину нарезаем пластами и отбиваем. Перчим и солим.
  • Сыр и перец нарезаем на длинные пласты, затем выкладываем поверх пласта мяса.
  • Мясной рулет нужно свернуть так, чтобы перец и сыр были внутри и обматываем нитками.
  • На хорошо разогретой  с растительным маслом сковороде обжарить рулетики до золотистой корочки.
  • После этого мясные рулеты перекладываем в форму для запекания и доводим до готовности в течение 10-15 минут  разогретой до 180 градусов.

Мясные рулетики с сочной начинкой для настоящих гурманов!

Мясные рулетики с сочной начинкой. Любители вкусно и сытно поесть оценят это блюдо 2

Приятного аппетита!

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