Мясные рулетики с сочной начинкой. Любители вкусно и сытно поесть оценят это блюдо

Мясные рулетики с сочной начинкой из свинины, приготовленные по такому рецепту получаются невероятно вкусными и ароматными, они просто тают во рту. Простой, но подходящий к празднику рецепт, который украсит Ваш стол.
Мясные рулетики с сочной начинкой: ингредиенты
- твердый сыр — 100 — 130 гр. (сто-сто тридцать грамм)
- свинина — 500 гр. (пятьсот грамм)
- сладкий перец — 1 шт. ( одна штука)
- черный перец молотый
- соль — по вкусу
Способ приготовления :
- Свинину нарезаем пластами и отбиваем. Перчим и солим.
- Сыр и перец нарезаем на длинные пласты, затем выкладываем поверх пласта мяса.
- Мясной рулет нужно свернуть так, чтобы перец и сыр были внутри и обматываем нитками.
- На хорошо разогретой с растительным маслом сковороде обжарить рулетики до золотистой корочки.
- После этого мясные рулеты перекладываем в форму для запекания и доводим до готовности в течение 10-15 минут разогретой до 180 градусов.
Мясные рулетики с сочной начинкой для настоящих гурманов!
Приятного аппетита!
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