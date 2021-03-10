Толкушка больше не нужна: есть способ проще и быстрее! Так делают пышное пюре без комочков в ресторанах

На днях жена попросила меня приготовить картофельное пюре. Естественно к этому делу я подошел со знанием дела и делать абы как не хотелось. Поэтому я решил действовать профессионально. Хотел сделать идеальное пышное кремообразное пюре без единого комочка.
Рассказал о своих планах жене. Она очень удивилась, когда услышала про метод описанный ниже. А я удивился, что есть на свете люди, которые об этом не знают да еще и спят со мной в одной кровати… Вот поэтому решил рассказать вам про это.
Готовим пюре без комочков
Для начала ставим вариться картошку а дальше действуем по обстоятельствам. В самом приготовлении нет ничего особенного. Варим картошку в соленой воде.
Дальше начинаем искать предмет, который поможет нам сделать пюре без комочков.
Параллельно поставим молоко и сливочное масло. Пропорции писать не буду, ибо тут у каждого свой вкус, да и плюс сортов картофеля очень много, ну вы понимаете о чем речь. Я люблю много молока!
Как же избавиться от комочков…
Миксер или блендер с огромной вероятностью превратят ваше пюре в клейковину. Поэтому эти два парня отпадают сразу. Если взять толкушку, то избавление от комочков займет примерно две недели, поэтому она тоже идет лесом.
Скажу вам с полной уверенностью, что в ресторанах для приготовления идеального картофельного пюре используют либо мой метод, о котором ниже, либо вот такую вот машинку для протирки, почему-то мы всегда называли ее «Теща». Но она мне никогда не нравилась (машинка, а не моя теща) — не очень удобно (лично мне).
Конечно же дома у меня такой штуки нет. Поэтому будем действовать другим путем.
Нам понадобится простое мелкое сито.
Было бы идеально, если б дома было барабанное сито (на фото ниже покажу, что это такое). Но у меня есть обычное плоское сито, которое изначально продавалось как средство против брызг масла при жарке. Делается все просто. Кладем отварной картофель поверх сита, а снизу ставим тару — в моем случае это обычная тарелка. Теперь берем лопатку и просто втираем картошку в сито. Получается картофель идеальной консистенции. А потом уже добавляем молоко и масло сколько нам нужно.
И еще важная деталь! Мы сначала делаем нужную консистенцию, а потом уже доводим до вкуса. Это важно. Надеюсь, вы понимаете почему в таком порядке.
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