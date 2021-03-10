Толкушка больше не нужна: есть способ проще и быстрее! Так делают пышное пюре без комочков в ресторанах

На днях жена попросила меня приготовить картофельное пюре. Естественно к этому делу я подошел со знанием дела и делать абы как не хотелось. Поэтому я решил действовать профессионально. Хотел сделать идеальное пышное кремообразное пюре без единого комочка.

Рассказал о своих планах жене. Она очень удивилась, когда услышала про метод описанный ниже. А я удивился, что есть на свете люди, которые об этом не знают да еще и спят со мной в одной кровати… Вот поэтому решил рассказать вам про это.

Готовим пюре без комочков

Для начала ставим вариться картошку а дальше действуем по обстоятельствам. В самом приготовлении нет ничего особенного. Варим картошку в соленой воде.

Дальше начинаем искать предмет, который поможет нам сделать пюре без комочков.

Параллельно поставим молоко и сливочное масло. Пропорции писать не буду, ибо тут у каждого свой вкус, да и плюс сортов картофеля очень много, ну вы понимаете о чем речь. Я люблю много молока!

Как же избавиться от комочков…

Миксер или блендер с огромной вероятностью превратят ваше пюре в клейковину. Поэтому эти два парня отпадают сразу. Если взять толкушку, то избавление от комочков займет примерно две недели, поэтому она тоже идет лесом.

Даже если толкушка без дырочек, то сделать пюре без комков будет весьма проблематично!

Скажу вам с полной уверенностью, что в ресторанах для приготовления идеального картофельного пюре используют либо мой метод, о котором ниже, либо вот такую вот машинку для протирки, почему-то мы всегда называли ее «Теща». Но она мне никогда не нравилась (машинка, а не моя теща) — не очень удобно (лично мне).

Конечно же дома у меня такой штуки нет. Поэтому будем действовать другим путем.

Нам понадобится простое мелкое сито.

Было бы идеально, если б дома было барабанное сито (на фото ниже покажу, что это такое). Но у меня есть обычное плоское сито, которое изначально продавалось как средство против брызг масла при жарке. Делается все просто. Кладем отварной картофель поверх сита, а снизу ставим тару — в моем случае это обычная тарелка. Теперь берем лопатку и просто втираем картошку в сито. Получается картофель идеальной консистенции. А потом уже добавляем молоко и масло сколько нам нужно.