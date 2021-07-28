Баклажаны с шампиньонами и чесноком. Объедение, которое очень просто готовится

Баклажаны с шампиньонами и чесноком получаются по царски вкусными и нежными.
Баклажаны с шампиньонами и чесноком: ингредиенты
- Шампиньоны – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Баклажаны – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Острый перец
- Обычный лук – 1 шт. (одна штука)
- Любая зелень
- Перец
- Соль
Рецепт приготовления:
- Нарежьте кубиками грибы и баклажаны.
- Обжарьте баклажаны с порезанным кубиком луком до полу мягкости и добавьте грибы.
- Обжарьте 5 минут, добавьте измельчённый чеснок, перчите, солите и посыпьте любыми специями. На этом этапе по желанию можете добавить несколько кусочков свежего острого перца.
- Готовьте на небольшом огне 10 минут.
- Режьте кубикам помидор, смешайте на сковороде с маслом и тушите около 5 минут.
- Когда останется пара минут до окончания готовки, всыпьте рублёную зелень, перемешайте и подайте к столу.
Баклажаны с шампиньонами и чесноком — божественно вкусно и аппетитно.
Приятного аппетита!
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