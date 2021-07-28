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Баклажаны с шампиньонами и чесноком. Объедение, которое очень просто готовится

Баклажаны с шампиньонами и чесноком получаются по царски вкусными и нежными.

Баклажаны с шампиньонами и чесноком: ингредиенты

Баклажаны с шампиньонами и чесноком

  1. Шампиньоны – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Баклажаны – 2 шт. (две штуки)
  3. Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
  4. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  5. Острый перец
  6. Обычный лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Любая зелень
  8. Перец
  9. Соль

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте кубиками грибы и баклажаны.
  • Обжарьте баклажаны с порезанным кубиком луком до полу мягкости и добавьте грибы.
  • Обжарьте 5 минут, добавьте измельчённый чеснок, перчите, солите и посыпьте любыми специями. На этом этапе по желанию можете добавить несколько кусочков свежего острого перца.
  • Готовьте на небольшом огне 10 минут.
  • Режьте кубикам помидор, смешайте на сковороде с маслом и тушите около 5 минут.
  • Когда останется пара минут до окончания готовки, всыпьте рублёную зелень, перемешайте и подайте к столу.

Баклажаны с шампиньонами и чесноком — божественно вкусно и аппетитно.

Баклажаны с шампиньонами и чесноком. Объедение, которое очень просто готовится 2

Приятного аппетита!

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