Вкуснее колбасы! Купила за 100 рублей и приготовила 2 кг. Понравилось всей семье

Такой вкусный и ароматный зельц – это не покупная колбаса с непонятным содержимым. Закуска получается очень вкусной и я ее даже ставлю на праздничный стол. Специи добавляйте по вкусу, чеснок также. Если любите, можно еще добавить мелкие кусочки острого перчика для пикантности.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- рулька свиная, 3 шт;
- лист лавровый, 3 шт;
- перец горошком, соль, перец черный, специи, чеснок.
Процесс приготовления
Рульки свиные берите передние. Также подходят и говяжьи, куриные ножки. Что касается соли, то я рассчитываю на 1 кг мяса 1 ст.л соли
Рульки промываем и замачиваем на несколько часов в холодной воде.
Промываем и опять прочищаем.
Заливаем рульки водой, чтобы она покрывала рульки, добавляем целые луковки (небольшие).
Доводим до кипения, убираем пену, уменьшаем огонь и томим 4 часа.
Добавляем перец, соль, лавровый лист, другие специи и варим еще 1 час.
Совет: когда мясо уже отходит от кости, значит уже все готово и можно снимать с плиты.
Вынимаем мясо остужаться.
Остывшее мясо режем кусочками, заправляем специями и если необходимо, еще солью.
Вливаем бульон – пару половников. Хорошо перемешиваем. Масса не должна быть жидкой или сухой.
На этом этапе можно еще добавить чеснок, острый перец, сладкий копченый перец и прочие вкусовые добавки.
Берем любую форму и застилаем ее пленкой, выкладываем массу, несколько раз форму простукиваем, чтобы вышел воздух и масса уплотнилась.
Накрываем пленкой и ставим форму в холодильник для застывания. Если масса у вас теплая, пусть хорошо остынет при комнатной температуре и только потом ставим в холодильник.
Вынимаем из формы, режем на порционные кусочки и подаем к столу.
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