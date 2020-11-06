Вкуснее колбасы! Купила за 100 рублей и приготовила 2 кг. Понравилось всей семье

Такой вкусный и ароматный зельц – это не покупная колбаса с непонятным содержимым. Закуска получается очень вкусной и я ее даже ставлю на праздничный стол. Специи добавляйте по вкусу, чеснок также. Если любите, можно еще добавить мелкие кусочки острого перчика для пикантности.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

рулька свиная, 3 шт;

лист лавровый, 3 шт;

перец горошком, соль, перец черный, специи, чеснок.

Процесс приготовления

Рульки свиные берите передние. Также подходят и говяжьи, куриные ножки. Что касается соли, то я рассчитываю на 1 кг мяса 1 ст.л соли

Рульки промываем и замачиваем на несколько часов в холодной воде.

Промываем и опять прочищаем.

Заливаем рульки водой, чтобы она покрывала рульки, добавляем целые луковки (небольшие).

Доводим до кипения, убираем пену, уменьшаем огонь и томим 4 часа.

Добавляем перец, соль, лавровый лист, другие специи и варим еще 1 час.

Совет: когда мясо уже отходит от кости, значит уже все готово и можно снимать с плиты.

Вынимаем мясо остужаться.

Остывшее мясо режем кусочками, заправляем специями и если необходимо, еще солью.

Вливаем бульон – пару половников. Хорошо перемешиваем. Масса не должна быть жидкой или сухой.

На этом этапе можно еще добавить чеснок, острый перец, сладкий копченый перец и прочие вкусовые добавки.

Берем любую форму и застилаем ее пленкой, выкладываем массу, несколько раз форму простукиваем, чтобы вышел воздух и масса уплотнилась.

Накрываем пленкой и ставим форму в холодильник для застывания. Если масса у вас теплая, пусть хорошо остынет при комнатной температуре и только потом ставим в холодильник.

Вынимаем из формы, режем на порционные кусочки и подаем к столу.