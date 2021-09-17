Греческий пирог из теста фило. Ароматные яблоки и изюм в тончайшем тесте

Греческий пирог из теста фило получается очень нежным и непременно покорит вас своим вкусом.
Греческий пирог из теста фило: ингредиенты
- Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
- Подсолнечное масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
- Сливочное масло — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
- Яблоки — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 300 мл. (триста миллилитров)
- Изюм — 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Корица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Рецепт приготовления:
- Изюм замочите в горячей воде на 5 минут, яблоки помойте, очистите и нарежьте маленькими кусочками. С изюма слейте воду и смешайте с яблоками, добавьте корицу.
- Сливочное масло растопите, соедините с подсолнечным. Глубокий противень смажьте сливочным маслом и застелите пергаментной бумагой.
- Тесто фило разморозьте, выложите один лист, сбрызните масляной смесью и накройте вторым листом, промаслите сверху, выложите часть начинки, сложите гармошкой и выложите на противень.
- Так поступите со всеми листами, должно получиться примерно 6 гармошек. Заготовку смажьте маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
- Приготовьте соус: Смешайте яйца, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель, постепенно введите молоко, перемешайте венчиком. Полученной смесью залейте пирог и поставьте обратно на 10 минут.
- Сверху можете посыпать сахарной пудрой.
Греческий пирог из теста фило просто растает у вас во рту
Приятного аппетита!
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