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Греческий пирог из теста фило. Ароматные яблоки и изюм в тончайшем тесте

Греческий пирог из теста фило получается очень нежным и непременно покорит вас своим вкусом.

Греческий пирог из теста фило: ингредиенты

Греческий пирог из теста фило

  1. Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Подсолнечное масло — 60 мл. (шестьдесят миллилитров)
  3. Сливочное масло — 75 гр. (семьдесят пять грамм)
  4. Яблоки — 2 шт. (две штуки)
  5. Молоко — 300 мл. (триста миллилитров)
  6. Изюм — 100 гр. (сто грамм)
  7. Сахар — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  8. Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
  9. Корица — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  10. Ванилин — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  12. Яйца — 2 шт. (две штуки)

Рецепт приготовления:

  • Изюм замочите в горячей воде на 5 минут, яблоки помойте, очистите и нарежьте маленькими кусочками. С изюма слейте воду и смешайте с яблоками, добавьте корицу.
  • Сливочное масло растопите, соедините с подсолнечным. Глубокий противень смажьте сливочным маслом и застелите пергаментной бумагой.
  • Тесто фило разморозьте, выложите один лист, сбрызните масляной смесью и накройте вторым листом, промаслите сверху, выложите часть начинки, сложите гармошкой и выложите на противень.
  • Так поступите со всеми листами, должно получиться примерно 6 гармошек. Заготовку смажьте маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
  • Приготовьте соус: Смешайте яйца, сахар, ванилин, крахмал и разрыхлитель, постепенно введите молоко, перемешайте венчиком. Полученной смесью залейте пирог и поставьте обратно на 10 минут.
  • Сверху можете посыпать сахарной пудрой.

Греческий пирог из теста фило просто растает у вас во рту

Греческий пирог из теста фило. Ароматные яблоки и изюм в тончайшем тесте 2

Приятного аппетита!

 

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