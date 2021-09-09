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Помидоры с виноградом на зиму. Сочетание разных ингредиентов в банке дарит необычный вкус

Помидоры с виноградом на зиму получаются очень красивыми и невероятно вкусными.

Помидоры с виноградом на зиму: ингредиенты

Помидоры с виноградом на зиму

  1. Виноград двух сортов
  2. Помидоры
  3. Чеснок — 2 з. (два зубчика) на банку
  4. Листья вишни и смородины
  5. Базилик
  6. Петрушка
  7. Смесь перцев  — 8-10 шт. на банку
  8. Укроп

Маринад:

  1. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Уксус 9%
  3. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка0

Пошаговое приготовление:

  • Сперва простерилизуйте банки, рецепт рассчитан на банки объёмом 1,5 литра.
  • Поместите на дно банки смесь перцев, добавьте два зубчика чеснока на банку, листья смородины или вишни. Затем поместите зонтики укропа, базилик и петрушку.
  • Помидоры можете брать любой формы, а виноград должен быть зелёный и чёрный. Заполните банки виноградом и помидорами.
  • Залейте кипятком до самого верха, прикройте крышками и оставьте на 15 минут. Затем воду слейте, это будет основа для маринада.
  •  Маринад: из расчёта на 2 банки по 1,5 л. добавьте в кастрюлю с водой 4 ст. л сахара и 1 ст. л соли с горкой, перемешайте и дайте покипеть 3-4 минуты.
  • Влейте в каждую банку 25 мл. 9%-го уксуса, затем залейте помидоры с виноградом кипящим маринадом. Банки закройте герметичными крышками, переверните вверх дном и укутайте.

Помидоры с виноградом на зиму — вкусные и ароматные

Помидоры с виноградом на зиму. Сочетание разных ингредиентов в банке дарит необычный вкус 2

Приятного аппетита!

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