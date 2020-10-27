Знакомый повар сказал, что я всегда варила картошку неправильно. Расскажу, какие 5 важных советов он дал

Вчера ко мне в гости зашел друг – повар, который как раз попал в тот момент, когда я занималась варкой картофеля. Сколько критики я услышала! Но он мне все подробно пояснил и я поняла, что он прав. Теперь хочу поделиться с вами своими ошибками
- для варки картофеля, я его заливала холодной водой;
- разрезала на части очень большие клубни;
- когда картофель был готов, сливала воду;
- старый картофель варила чищенным, а не в мундире.
Картофель заливается горячей водой и варим на среднем огне в среднем около 20 минут. Когда заливаем холодной, она нагревается и в этот момент, забирает все полезные вещества из картофеля.
Режем на кусочки только тогда, если варим картофель на пюре. Для салатов варим в мундирах.
Воды наливаем ровно столько, сколько нужно для того, чтобы картофель сварился и вода испарилась. Слишком большое количество воды вытягиваем полезные вещества из клубней.
Полезные вещества у картофеля под кожурой, поэтому старый картофель варим в мундирах.
Солим картофель после закипания – иначе он будет твердым и пюре вы не сделаете воздушным и пышным.
Чтобы блюдо было вкусным, незадолго до окончания варки добавьте в воду немного лука, молока и сливочного масла.
Если вы переживаете за свою фигуру и здоровье, очищаем картофель и заливаем его холодно водой на 1 час.Таким образом выйдет лишний крахмал.
Свежие комментарии