Знакомый повар сказал, что я всегда варила картошку неправильно. Расскажу, какие 5 важных советов он дал

Вчера ко мне в гости зашел друг – повар, который как раз попал в тот момент, когда я занималась варкой картофеля. Сколько критики я услышала! Но он мне все подробно пояснил и я поняла, что он прав. Теперь хочу поделиться с вами своими ошибками

для варки картофеля, я его заливала холодной водой;

разрезала на части очень большие клубни;

когда картофель был готов, сливала воду;

старый картофель варила чищенным, а не в мундире.

Картофель заливается горячей водой и варим на среднем огне в среднем около 20 минут. Когда заливаем холодной, она нагревается и в этот момент, забирает все полезные вещества из картофеля.

Режем на кусочки только тогда, если варим картофель на пюре. Для салатов варим в мундирах.

Воды наливаем ровно столько, сколько нужно для того, чтобы картофель сварился и вода испарилась. Слишком большое количество воды вытягиваем полезные вещества из клубней.

Полезные вещества у картофеля под кожурой, поэтому старый картофель варим в мундирах.

Солим картофель после закипания – иначе он будет твердым и пюре вы не сделаете воздушным и пышным.

Чтобы блюдо было вкусным, незадолго до окончания варки добавьте в воду немного лука, молока и сливочного масла.

Если вы переживаете за свою фигуру и здоровье, очищаем картофель и заливаем его холодно водой на 1 час.

Таким образом выйдет лишний крахмал.