Яблочный пирог с творогом — такой нежный, ароматный. Этот вкус и передать то невозможно! Обязательно испеките пирог по данному рецепту.
Яблочный пирог с творогом: ингредиенты
- 200 (двести) гр — муки
- 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
- 3 (три) шт — яблок
- 200 (двести) гр — творога, маскарпоне
- 2 (две) шт — яиц
- 100 (сто) гр — сахара
- корица
- ванильный сахар
- 30 (тридцать) гр — сливочного растопленного масла
- 25 (двадцать пять) гр — сахара
Рецепт приготовления:
- Форму для пирога смажьте маслом и присыпьте мукой
- Учтите, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому предварительно вытащите их из холодильника
- Я блоки нарежьте дольками и сбрызните их лимонным соком. Так они не потемнеют
- Смешайте соль, муку и разрыхлитель. Просейте
- Яйца взбивайте до появления пены, добавьте сахар и взбивайте до густой массы
- Добавьте ванилин и смешайте
- После чего добавьте творог и взбейте еще раз. Всыпьте частями муку и аккуратно перемешайте массу. Тесто должно быть плотным, но не сильно крепким, поэтому муки может потребоваться меньше. Выложите в форму, разравняйте и на поверхность уложите яблочные дольки. Дольки смажьте растопленным маслом и посыпьте сахаром. Выпекайте до готовности. Проверять при помощи шпажки. Яблочный пирог с творогом удался на славу!
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