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Яблочный пирог с творогом

Яблочный пирог с творогом — такой нежный, ароматный. Этот вкус и передать то невозможно! Обязательно испеките пирог по данному рецепту.

Яблочный пирог с творогом

Яблочный пирог с творогом: ингредиенты

  1. 200 (двести) гр — муки
  2. 1 (одна) ч. ложка — разрыхлителя
  3. 3 (три) шт — яблок
  4. 200 (двести) гр — творога, маскарпоне
  5. 2 (две) шт — яиц
  6. 100 (сто) гр — сахара
  7. корица
  8. ванильный сахар
  9. 30 (тридцать) гр — сливочного растопленного масла
  10. 25 (двадцать пять) гр — сахара

Рецепт приготовления:

  • Форму для пирога смажьте маслом и присыпьте мукой
  • Учтите, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры, поэтому предварительно вытащите их из холодильника
  • Я блоки нарежьте дольками и сбрызните их лимонным соком. Так они не потемнеют
  • Смешайте соль, муку и разрыхлитель. Просейте
  • Яйца взбивайте до появления пены, добавьте сахар и взбивайте до густой массы
  • Добавьте ванилин и смешайте
  • После чего добавьте творог и взбейте еще раз. Всыпьте частями муку и аккуратно перемешайте массу. Тесто должно быть плотным, но не сильно крепким, поэтому муки может потребоваться меньше. Выложите в форму, разравняйте и на поверхность уложите яблочные дольки. Дольки смажьте растопленным маслом и посыпьте сахаром. Выпекайте до готовности. Проверять при помощи шпажки.
    Яблочный пирог с творогом удался на славу!
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