Апельсиново-мятный компот. Отличный напиток на зиму

Апельсиново-мятный компот получается очень вкусным и ароматным. Такой компот выручит Вас зимой, если вдруг нагрянут гости, они удивятся его свежему вкусу.
Апельсиново-мятный компот: ингредиенты
- Апельсин — 1/3 плода (треть плода)
- Сахар — 90гр. (девяносто грамм)
- Мята — 1-2 в. (одна — две веточки)
- Фрукты, ягоды — по вкусу
Способ приготовления:
- Апельсин вымойте, разрежьте на дольки, косточки уберите.
- Любые ягоды и фрукты нарежьте на куски.
- Всю нарезку выложите в банку, туда же отправьте мяту.
- Залейте кипятком, закройте крышкой и дайте постоять четверть часа.
- Воду вылейте, введите сахар и дайте закипеть, затем обратно залейте в банку.
- После полного остывания можете употреблять.
Апельсиново-мятный компот — домашнее мохито на зиму.
Готовьте на здоровье!
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