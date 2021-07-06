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Апельсиново-мятный компот. Отличный напиток на зиму

Апельсиново-мятный компот получается очень вкусным и ароматным. Такой компот выручит Вас зимой, если вдруг нагрянут гости, они удивятся его свежему вкусу.

Апельсиново-мятный компот: ингредиенты

Апельсиново-мятный компот

  1. Апельсин — 1/3 плода (треть плода)
  2. Сахар — 90гр. (девяносто грамм)
  3. Мята — 1-2 в. (одна — две веточки)
  4. Фрукты, ягоды — по вкусу

Способ приготовления:

  • Апельсин вымойте, разрежьте на дольки, косточки уберите.
  • Любые ягоды и фрукты нарежьте на куски.
  • Всю нарезку выложите в банку, туда же отправьте мяту.
  • Залейте кипятком, закройте крышкой и дайте постоять четверть часа.
  • Воду вылейте, введите сахар и дайте закипеть, затем обратно залейте в банку.
  • После полного остывания можете употреблять.

Апельсиново-мятный компот — домашнее мохито на зиму.

Апельсиново-мятный компот. Отличный напиток на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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