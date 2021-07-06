Апельсиново-мятный компот. Отличный напиток на зиму

Апельсиново-мятный компот получается очень вкусным и ароматным. Такой компот выручит Вас зимой, если вдруг нагрянут гости, они удивятся его свежему вкусу.

Апельсиново-мятный компот: ингредиенты

Апельсин — 1/3 плода (треть плода) Сахар — 90гр. (девяносто грамм) Мята — 1-2 в. (одна — две веточки) Фрукты, ягоды — по вкусу

Способ приготовления:

Апельсин вымойте, разрежьте на дольки, косточки уберите.

Любые ягоды и фрукты нарежьте на куски.

Всю нарезку выложите в банку, туда же отправьте мяту.

Залейте кипятком, закройте крышкой и дайте постоять четверть часа.

Воду вылейте, введите сахар и дайте закипеть, затем обратно залейте в банку.

После полного остывания можете употреблять.

Апельсиново-мятный компот — домашнее мохито на зиму.

Готовьте на здоровье!