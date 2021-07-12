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Запечённая рыбка в сметане. Блюдо не отличить от ресторанного

Запечённая рыбка в сметане получается очень вкусной и нежной, ничем не хуже ресторанной еды.

Запечённая рыбка в сметане: ингредиенты

Запечённая рыбка в сметане

  1. Мука
  2. Рыба (минтай, хек, судак и т. д.) — 2 кг. (два килограмма)
  3. Лук — 3 г. (три головки)
  4. Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
  7. Растительное масло
  8. Горчица — по вкусу
  9. Специи, соль — по вкусу
  10. Укроп

Рецепт приготовления:

  • Помойте и почистите рыбу, нарежьте на небольшие куски.
  • В тарелке смешайте муку, специи и соль.
  • Каждый кусочек рыбы обваляйте в мучной смеси и выложите на противень с бортиками.
  • На растительном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук.
  • Приготовьте соус: сметану смешайте с горчицей, яйцами, измельчённым укропом и жаренным луком.
  • Теперь залейте рыбу соусом, сверху посыпьте сыром и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до образования румяной корочки.

Запечённая рыбка в сметане — прямо как в ресторане.

Запечённая рыбка в сметане. Блюдо не отличить от ресторанного 2

Приятного аппетита!

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