Запечённая рыбка в сметане. Блюдо не отличить от ресторанного

Запечённая рыбка в сметане получается очень вкусной и нежной, ничем не хуже ресторанной еды.
Запечённая рыбка в сметане: ингредиенты
- Мука
- Рыба (минтай, хек, судак и т. д.) — 2 кг. (два килограмма)
- Лук — 3 г. (три головки)
- Твёрдый сыр — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Сметана — 400 гр. (четыреста грамм)
- Растительное масло
- Горчица — по вкусу
- Специи, соль — по вкусу
- Укроп
Рецепт приготовления:
- Помойте и почистите рыбу, нарежьте на небольшие куски.
- В тарелке смешайте муку, специи и соль.
- Каждый кусочек рыбы обваляйте в мучной смеси и выложите на противень с бортиками.
- На растительном масле обжарьте нарезанный полукольцами лук.
- Приготовьте соус: сметану смешайте с горчицей, яйцами, измельчённым укропом и жаренным луком.
- Теперь залейте рыбу соусом, сверху посыпьте сыром и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до образования румяной корочки.
Запечённая рыбка в сметане — прямо как в ресторане.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии