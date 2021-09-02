Яблочный пирог, который тает во рту. Вкуснее, чем шарлотка: беру песочное тесто и натираю яблоки

Рецепт стал давно популярным из-за того, что пирог получается мягким и пышным, песочное тесто никогда не подводит. Начинку можно делать не только яблочную, но и любую другую по вашему вкусу. Пирог с шоколадной глазурью прекрасно подходит к чаю.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 3 шт;
- сахар и сливочное масло по 200 г;
- сметана, 2 ст.л;
- разрыхлитель, 10 г;
- мука, 600 г.
Для приготовления начинки необходимо:
- яблоки, 7 шт;
- сахар, 100 г;
- корица и грецкие орехи.
Для приготовления глазури возьмите:
- сахар и какао по 3 ст.л;
- молоко, 6 ст.л;
- масло сливочное, 10 г.
Процесс приготовления
Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком или миксером.
Добавляем сметану и размягченное сливочное масло, перемешиваем массу до однородности.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, частями вводим в массу.
Вымешиваем густое и мягкое, эластичное тесто.
Накрываем тесто и оставляем на 1 час.
Яблоки очищаем от кожуры и трем на крупной терке.
Смешиваем с сахаром, корицей и измельченными грецкими орехами по вкусу.
Тесто делим на 3 части.
Противень застилаем пергаментом и посыпаем мукой.
Выкладываем тесто и раскатываем по форме.
Выкладываем часть начинки.
Сверху накрываем второй раскатанной частью теста и вновь выкладываем равномерно начинку.
Накрываем третьей частью теста, аккуратно обрезаем лишние и неровные части теста.
По всему пирогу делаем поколы шпажкой.
Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минутах до румяности.
Из ингредиентов варим глазурь.
Остывший пирог поливаем глазурью и оставляем его на время, чтобы шоколад схватился.
Пирог будет очень вкусный и ароматный, мягкий и нежный. Если хотите сделать его еще более оригинальным, взбейте жирную сметану с сахарной пудрой, выложите крем на пирог и уже потом поливайте глазурью.
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