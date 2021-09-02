Яблочный пирог, который тает во рту. Вкуснее, чем шарлотка: беру песочное тесто и натираю яблоки

Рецепт стал давно популярным из-за того, что пирог получается мягким и пышным, песочное тесто никогда не подводит. Начинку можно делать не только яблочную, но и любую другую по вашему вкусу. Пирог с шоколадной глазурью прекрасно подходит к чаю.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 3 шт;

сахар и сливочное масло по 200 г;

сметана, 2 ст.л;

разрыхлитель, 10 г;

мука, 600 г.

Для приготовления начинки необходимо:

яблоки, 7 шт;

сахар, 100 г;

корица и грецкие орехи.

Для приготовления глазури возьмите:

сахар и какао по 3 ст.л;

молоко, 6 ст.л;

масло сливочное, 10 г.

Процесс приготовления

Яйца смешиваем с сахаром и взбиваем венчиком или миксером.

Добавляем сметану и размягченное сливочное масло, перемешиваем массу до однородности.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, частями вводим в массу.

Вымешиваем густое и мягкое, эластичное тесто.

Накрываем тесто и оставляем на 1 час.

Яблоки очищаем от кожуры и трем на крупной терке.

Смешиваем с сахаром, корицей и измельченными грецкими орехами по вкусу.

Тесто делим на 3 части.

Противень застилаем пергаментом и посыпаем мукой.

Выкладываем тесто и раскатываем по форме.

Выкладываем часть начинки.

Сверху накрываем второй раскатанной частью теста и вновь выкладываем равномерно начинку.

Накрываем третьей частью теста, аккуратно обрезаем лишние и неровные части теста.

По всему пирогу делаем поколы шпажкой.

Выпекаем при 180 градусах около 30 – 40 минутах до румяности.

Из ингредиентов варим глазурь.

Остывший пирог поливаем глазурью и оставляем его на время, чтобы шоколад схватился.

Пирог будет очень вкусный и ароматный, мягкий и нежный. Если хотите сделать его еще более оригинальным, взбейте жирную сметану с сахарной пудрой, выложите крем на пирог и уже потом поливайте глазурью.