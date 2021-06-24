Скатерть-Самобранка

5 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тамара Аристархова
    Спасибо, наверное, вкусно, надо такие приготовить!!!Кабачки: новый ре...
  • Иван Наблюдатель
    А прямоугольный кусок, видимо, выкидывается... На самом деле, мудрить так не надо. Просто сразу положить треугольный ...Турецкий повар по...
  • Ирина Солодилина
    СпасибоТворожная запекан...

Котлета с кабачками в духовке. Простой и пошаговый рецепт

Котлета с кабачками в духовке получается невероятно ароматной и вкусной. Идеальное блюдо к завтраку.

Котлета с кабачками в духовке: ингредиенты

Котлета с кабачками в духовке

  1. Кабачки- 2 шт. (две штуки)
  2. Любой фарш — 800 г. (восемьсот грамм)
  3. Лук – 1 гол. (одна головка)
  4. Чеснок — по вкусу
  5. Соль, перец и специи- по вкусу, добавьте немного зелени

Способ приготовления:

  • Кабачки и лук натрите на средней тёрке или используйте блендер.
  • Добавьте к овощам фарш и пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, специи по вкусу, заранее мелко рубленую зелень.
  • Хорошенько вымешивайте фарш (не меньше 10 минут), чтобы котлеты были сочными.
  • Предварительно противень смажьте растительным маслом и формируйте котлеты, выложите их в форму.
  • Налейте воду на противень в таком количестве, чтобы треть котлет оказалась в воде.
  • Выпекайте котлеты около 35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
  • Верх котлет смажьте кусочком сливочного масла, чтобы румяная корочка стала еще мягче, а вся котлета еще сочнее.
  • Если захотите можете приготовить подливу.

Котлета с кабачками в духовке — очень вкусно и сытно.

Котлета с кабачками в духовке. Простой и пошаговый рецепт 2

Приятного аппетита!

 

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх