Котлета с кабачками в духовке. Простой и пошаговый рецепт

Котлета с кабачками в духовке получается невероятно ароматной и вкусной. Идеальное блюдо к завтраку.
Котлета с кабачками в духовке: ингредиенты
- Кабачки- 2 шт. (две штуки)
- Любой фарш — 800 г. (восемьсот грамм)
- Лук – 1 гол. (одна головка)
- Чеснок — по вкусу
- Соль, перец и специи- по вкусу, добавьте немного зелени
Способ приготовления:
- Кабачки и лук натрите на средней тёрке или используйте блендер.
- Добавьте к овощам фарш и пропущенный через пресс чеснок, соль, перец, специи по вкусу, заранее мелко рубленую зелень.
- Хорошенько вымешивайте фарш (не меньше 10 минут), чтобы котлеты были сочными.
- Предварительно противень смажьте растительным маслом и формируйте котлеты, выложите их в форму.
- Налейте воду на противень в таком количестве, чтобы треть котлет оказалась в воде.
- Выпекайте котлеты около 35 минут в разогретой до 200 градусов духовке.
- Верх котлет смажьте кусочком сливочного масла, чтобы румяная корочка стала еще мягче, а вся котлета еще сочнее.
- Если захотите можете приготовить подливу.
Котлета с кабачками в духовке — очень вкусно и сытно.
Приятного аппетита!
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