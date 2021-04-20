Рецепт постного пирога. Откапала рецепт пирога без яиц, молока и масла на женском православном форуме

Рецепт постного пирога очень прост в приготовлении и красиво смотрится на столе. Испеките такой пирог к чаю и поделитесь его рецептом с друзьями.
Рецепт постного пирога: ингредиенты
- Мука — 1 ст. — (один стакан)
- Крупа манная — 1 ст. (один стакан)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Апельсин — 2 шт. (две штуки)
- Мак — 75 г. (семьдесят пять грамм)
- Крахмал кукурузный — 30 г. (тридцать грамм)
- Масло растительное — 100 мл (сто миллилитров)
- Ванильный сахар — 10 г. (десять грамм)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Мак необходимо засыпать в маленькую посуду и залить кипячёной водой на 5 минут. Аккуратно снять кожицу с двух апельсинов, выжать сок из мякоти и процедить через сито.
- С мака слить воду, засыпать туда сахар и измельчить ступкой. Зёрнышки необходимо измельчить как можно лучше, чтобы паста получилась вкуснее.
- В большой миске смешать муку, манку, соду и крахмал, а также цедру и ванилин. Как можно тщательнее перемешать массу и добавить к ней измельчённый мак. Снова перемешать и перемешивая влить растительное масло и апельсиновый сок.
- Готовое тесто вылить на застеленный пергаментом противень и выпекать 50 минут при температуре 180 градусов.
- После того, как пирог остынет, пропитать его остатками апельсинового сока при помощи кисточки. также можно по желанию присыпать пирог сахарной пудрой.
Рецепт постного пирога Вам сразу понравится.
Пеките на здоровье!
Свежие комментарии