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Пирожки с яблоками: мягкие и нежные, как мамины ручки. Заварное тесто долго не черствеет

Пирожки получаются настолько мягкими и воздушными, что просто невозможно оторваться. Заварное тесто долго не черствеет, не крошится, прекрасно сочетается с самыми разными начинками.

Для приготовления заварной основы вам потребуются такие ингредиенты:

  • мука, 35 г;
  • вода, 175 г;

Для теста:

  • около 570 г;
  • дрожжи свежие, 21 г или сухие, 7 г;
  • соль щепотка;
  • молоко, 90 мл;
  • яйца, 2 шт;
  • масло сливочное, 90 г;
  • сахар, 100 г.

Для приготовления начинки возьмите:

  • яблоки, 1.3 кг;
  • сахар, 4 ст.л;
  • масло сливочное, 1 ст.л;
  • корица.

Процесс приготовления

Смешиваем воду с мукой и вымешиваем до однородности. Варим до густоты и сразу снимаем в плиты. Остужаем и периодически вымешиваем.

В теплое молоко всыпаем дрожжи, перемешиваем.

Яйца смешиваем с солью и сахаром, перемешиваем.

Смешиваем с дрожжами и заварной основой.

Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем мягкое, не липкое тесто.

Совет: количество муки регулируйте сами, чтобы не забить массу.

Вмешиваем размягченное сливочное масло.

Тесто накрываем и оставляем на 1 час в теплом месте.

Яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с сахаром и корицей, тушим до мягкости на небольшом огне, чтобы испарилась влага.

Остужаем начинку.

Формируем пирожки, выкладываем на противень и накрываем, оставляем на 10 минут.

Смазываем пирожки взбитым яйцом с молоком.

Выпекаем при 220 градусах около 15 – 20 минут до румяности, смотрите по своей духовке.

Пирожки получаются мягкими, пышными, начинка просто янтарная и тает во рту.

Пирожки с яблоками: мягкие и нежные, как мамины ручки. Заварное тесто долго не черствеет

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