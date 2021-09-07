Пирожки с яблоками: мягкие и нежные, как мамины ручки. Заварное тесто долго не черствеет

Пирожки получаются настолько мягкими и воздушными, что просто невозможно оторваться. Заварное тесто долго не черствеет, не крошится, прекрасно сочетается с самыми разными начинками.
Для приготовления заварной основы вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 35 г;
- вода, 175 г;
Для теста:
- около 570 г;
- дрожжи свежие, 21 г или сухие, 7 г;
- соль щепотка;
- молоко, 90 мл;
- яйца, 2 шт;
- масло сливочное, 90 г;
- сахар, 100 г.
Для приготовления начинки возьмите:
- яблоки, 1.3 кг;
- сахар, 4 ст.л;
- масло сливочное, 1 ст.л;
- корица.
Процесс приготовления
Смешиваем воду с мукой и вымешиваем до однородности. Варим до густоты и сразу снимаем в плиты. Остужаем и периодически вымешиваем.
В теплое молоко всыпаем дрожжи, перемешиваем.
Яйца смешиваем с солью и сахаром, перемешиваем.
Смешиваем с дрожжами и заварной основой.
Всыпаем просеянную муку частями и вымешиваем мягкое, не липкое тесто.
Совет: количество муки регулируйте сами, чтобы не забить массу.
Вмешиваем размягченное сливочное масло.
Тесто накрываем и оставляем на 1 час в теплом месте.
Яблоки очищаем от кожуры и режем кусочками, смешиваем с сахаром и корицей, тушим до мягкости на небольшом огне, чтобы испарилась влага.
Остужаем начинку.
Формируем пирожки, выкладываем на противень и накрываем, оставляем на 10 минут.
Смазываем пирожки взбитым яйцом с молоком.
Выпекаем при 220 градусах около 15 – 20 минут до румяности, смотрите по своей духовке.
Пирожки получаются мягкими, пышными, начинка просто янтарная и тает во рту.
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