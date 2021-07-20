Заливной пирог, вместо пирожков, можно готовить хоть каждый день: только начинку меняй (проверенный рецепт)

Простой рецепт пирога, капусту для для начинки жарить не надо, это значительно экономит время. Этот пирог всегда получается вкусный. Всего одно простое действие и он никогда не становится влажным после приготовления.

Капусту необходимо тонко нашинковать. Мне в этом помогает овоще чистка.

Благодаря ей полоски капусты получаются очень тонкие. Я для этого рецепта всегда использую молодую капусту. Нашинкованную капусту солим, немного мнём руками и отставляем в сторону, чтобы пустила сок.

Тем временем готовим тесто, в миску со сметаной отправляем соль, сахар, 2 яйца и белок третьего яйца, а желток убираем для смазывания пирога.

Теперь добавим муку и разрыхлитель.

Растительное масло, перемешиваем и тесто готово.

Консистенция как густая сметана.

Осталось доделать начинку, пока готовили тесто, капуста пустила сок, хорошо её отжимаем.

Добавляем морковь и зелёный лук, солим, перчим, перемешиваем и начинка готова.

Теперь важный момент: в отдельной миске смешать 2 сырых яйца и 1 столовую ложку сметаны, добавить соль и перемешать, благодаря этой заливке, начинка никогда не «потечёт» и тесто не будет влажным.

Далее форму для выпечки смазать маслом и немного добавить манной крупы.

Размер моей формы 27 на 20 см.

В форму выливаем половину теста.

Теперь начинка.

Залить заливкой.

Сверху оставшееся тесто.

Смазать (желтком + 1 ст. л. молока)

По желанию посыпать кунжутом.

Выпекаем при 180 градусах (+/-) 50 минут. Я в конце приготовления всегда накрываю фольгой, готовность проверяйте деревянной палочкой.

Очень вкусно получается, ещё раз повторюсь я всегда готовлю с молодой капустой, она всегда успевает приготовится.