Открыла для себя новый рецепт приготовления любой рыбы «в шубке»: вкуснее, чем жаренная, только проще

Это простой, быстрый и вкусный рецепт рыбного блюда, которое можно готовить из любого сорта рыбки и всегда получается очень вкусно. Просто попробуйте и вы не пожалеете.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе рыбы, 500 г;

сладкий перец. Лук по 1 шт;

сливки, 200 г;

яйцо, 1 шт;

масло сливочное, 20 г;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Я брала треску, а вы можете использовать любую рыбу.

Режем рыбку порционными кусочками и укладываю в форму для запекания. Солим и перчим, берите любимые специи.

Перец сладкий и лук режем полукольцами или кубиком, как вам удобно.

Сначала посыпаем рыбу луком, потом кладем сверху перец.

Для заливки топим сливочное масло и смешиваем со сливками.

Совет: сливки берите любой жирности.

Вбиваем в массу яйцо, солим и перчим, смешиваем с зеленью.

Поливаем рыбу заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

К такой рыбке прекрасно подходят самые разные гарниры, салаты. В заливку можно еще добавить немного горчицы по вкусу (острой или сладкой).