Открыла для себя новый рецепт приготовления любой рыбы «в шубке»: вкуснее, чем жаренная, только проще

Это простой, быстрый и вкусный рецепт рыбного блюда, которое можно готовить из любого сорта рыбки и всегда получается очень вкусно. Просто попробуйте и вы не пожалеете.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- филе рыбы, 500 г;
- сладкий перец. Лук по 1 шт;
- сливки, 200 г;
- яйцо, 1 шт;
- масло сливочное, 20 г;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Я брала треску, а вы можете использовать любую рыбу.
Режем рыбку порционными кусочками и укладываю в форму для запекания. Солим и перчим, берите любимые специи.
Перец сладкий и лук режем полукольцами или кубиком, как вам удобно.
Сначала посыпаем рыбу луком, потом кладем сверху перец.
Для заливки топим сливочное масло и смешиваем со сливками.
Совет: сливки берите любой жирности.
Вбиваем в массу яйцо, солим и перчим, смешиваем с зеленью.
Поливаем рыбу заливкой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
К такой рыбке прекрасно подходят самые разные гарниры, салаты. В заливку можно еще добавить немного горчицы по вкусу (острой или сладкой).
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