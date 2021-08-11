Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес

Нежные рулетики из языка получаются безумно вкусными и нежными, вам очень понравится.
Нежные рулетики из языка: ингредиенты
- Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Язык — 400 гр. (четыреста грамм)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Сметана 10% — 100 гр. (сто грамм)
- Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Чеснок — 3 д. (три дольки)
- Грецкие орехи — для украшения
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Язык тщательно промойте и отварите в подсоленной воде, доведите до кипения, снимите пену, посолите и поперчите. Варите в течение 3-4 часов на небольшом огне. После этого положите язык в холодную воду, очистите от кожицы и нарежьте тонкими кусочками.
- Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на антипригарной сковороде с каплей масла.
- Грибы нарежьте тонкими пластинами и добавьте к луку. Жарьте до золотистого цвета и до испарения всей жидкости, посолите и поперчите.
- Чеснок измельчите через чесночницу, смешайте с измельченными орехами и обжаренными грибами с луком.
- Полученную массу выложите на кусочки языка, сверните в рулетики, выложите на противень и залейте сметаной.
- Затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
- Готовые рулетики выложите на тарелку, украсьте грецкими орехами и подайте на стол.
Нежные рулетики из языка — вкусно и нежно.
Приятного аппетита!
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