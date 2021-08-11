Скатерть-Самобранка

5 418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москалева
    В описании есть фарш, а среди ингредиентов я его не нашла. Сколько фарша?Царский ужин из п...
  • ира
    cпасибо автору за рецепт!Вкуснее беляшей и...
  • Эльфено4ек Чумазикова
    Не, ну если ногами заталкивать...)))Отличная заготовк...

Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес

Нежные рулетики из языка получаются безумно вкусными и нежными, вам очень понравится.

Нежные рулетики из языка: ингредиенты

Нежные рулетики из языка

  1. Шампиньоны — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Язык — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Сметана 10% — 100 гр. (сто грамм)
  5. Измельчённые грецкие орехи — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Чёрный молотый перец — по вкусу
  7. Чеснок — 3 д. (три дольки)
  8. Грецкие орехи — для украшения
  9. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Язык тщательно промойте и отварите в подсоленной воде, доведите до кипения, снимите пену, посолите и поперчите. Варите в течение 3-4 часов на небольшом огне. После этого положите язык в холодную воду, очистите от кожицы и нарежьте тонкими кусочками.
  • Лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на антипригарной сковороде с каплей масла.
  • Грибы нарежьте тонкими пластинами и добавьте к луку. Жарьте до золотистого цвета и до испарения всей жидкости, посолите и поперчите.
  • Чеснок измельчите через чесночницу, смешайте с измельченными орехами и обжаренными грибами с луком.
  • Полученную массу выложите на кусочки языка, сверните в рулетики, выложите на противень и залейте сметаной.
  • Затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
  • Готовые рулетики выложите на тарелку, украсьте грецкими орехами и подайте на стол.

Нежные рулетики из языка — вкусно и нежно.

Нежные рулетики из языка. Изысканный деликатес 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх