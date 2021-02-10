Скатерть-Самобранка

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Жалею, что не готовила так долго. Невероятно бюджетная вкуснятина из селедки

Такой закусочный салатик из сельди и овощей – это просто, быстро, очень дешево и невероятно вкусно. Обязательно добавляйте свежую зелень, чтобы было еще и ароматно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь;
  • картофель;
  • яйца;
  • лук, зелень;
  • горчица, майонез, соль, перец.

Процесс приготовления

Заправлять салат можно не только соусом из горчицы и майонеза, но и просто полить его растительным маслом. Здесь уже по вашему вкусу, но в любом случае, будет очень вкусно.

Продукты берите в произвольном количестве.

Картофель режем кубиками – средними и отвариваем в подсоленной воде.

Лук красный или обычный режем тонкими полукольцами, солим, всыпаем немного сахара и заливаем уксусом (яблочным или обычным), водой. Оставляем мариноваться на 20 минут.

Отварные яйца режем кусочками и смешиваем в картофелем, луком, кусочками сельди, зеленью.

Солим и перчим и заправляем соусом из майонеза и горчицы или просто поливаем растительным маслом. Не забываем посыпать салат рубленой зеленью по вашему вкусу.

Жалею, что не готовила так долго. Невероятно бюджетная вкуснятина из селедки

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