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Вкусные и хрустящие огурцы на зиму. Рецепт маринования простой: и никакого маринада не надо

Такие маринованные огурчики на зиму получаются ароматными, хрустящими. Подаю просто к столу и использую в разных салатах. Рецепт простой и быстрый.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • огурцы, 650 г;
  • лук, треть целого;
  • морковь, 5 кружочков;
  • перец острый по вкусу, эстрагон, листья хрена и прочая зелень;
  • соль и сахар по 30 г;
  • уксус 9%, 20 мл;
  • банка 1 л.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и если они вялые, давно куплены, заливаем на несколько часов чистой и холодной водой.

Отрезаем хвостики и укладываем овощи в чистые банки вместе с морковью, луком, дольками чеснока и зеленью, всеми специями.

В банки насыпаем соль и сахар, вливаем уксус и наливаем воду.

В кастрюлю кладем полотенце и ставим банки, накрытые крышками.

Наливаем в кастрюлю воду по плечики банок.

Стерилизуем с момента закипания в течение 7 – 10 минут.

Вынимаем банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Хранить заготовку в подвале или в кладовке.

Вкусные и хрустящие огурцы на зиму. Рецепт маринования простой: и никакого маринада не надо

Огурчики получаются очень вкусными и маринованными, они идеальны в качестве пикантной закуски к разным блюдам.

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