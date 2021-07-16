Вкусные и хрустящие огурцы на зиму. Рецепт маринования простой: и никакого маринада не надо

Такие маринованные огурчики на зиму получаются ароматными, хрустящими. Подаю просто к столу и использую в разных салатах. Рецепт простой и быстрый.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы, 650 г;
- лук, треть целого;
- морковь, 5 кружочков;
- перец острый по вкусу, эстрагон, листья хрена и прочая зелень;
- соль и сахар по 30 г;
- уксус 9%, 20 мл;
- банка 1 л.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и если они вялые, давно куплены, заливаем на несколько часов чистой и холодной водой.
Отрезаем хвостики и укладываем овощи в чистые банки вместе с морковью, луком, дольками чеснока и зеленью, всеми специями.
В банки насыпаем соль и сахар, вливаем уксус и наливаем воду.
В кастрюлю кладем полотенце и ставим банки, накрытые крышками.
Наливаем в кастрюлю воду по плечики банок.
Стерилизуем с момента закипания в течение 7 – 10 минут.
Вынимаем банки, закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.
Хранить заготовку в подвале или в кладовке.
Огурчики получаются очень вкусными и маринованными, они идеальны в качестве пикантной закуски к разным блюдам.
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