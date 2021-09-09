Особенный рецепт со 100 % результатом. Пышные оладьи без дрожжей: напоминают пышки

Оладьи будут такими воздушными и пышными, как будто в состав добавили дрожжи. Но благодаря этому рецепту можно обойтись без них, а на выходе получить результат, который удовлетворит всех любителей такой сдобы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 500 мл;

яйцо, 1 шт;

мука, 430 г;

сода или разрыхлитель, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Кефир лучше выбирайте жирный, тогда оладьи будут еще более пышными: сода активно вступит в реакцию с кисломолочной средой и отлично поднимет тесто.

Смешиваем кефир с яйцом, сахаром, содой, если нравится, добавляйте ванилин.

Просеиваем муку и всыпаем в тесто, вымешиваем. Тесто получается очень густым, тянущимся.

Обжариваем оладьи на растительном масле с двух сторон до румяности.