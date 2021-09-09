Особенный рецепт со 100 % результатом. Пышные оладьи без дрожжей: напоминают пышки

Оладьи будут такими воздушными и пышными, как будто в состав добавили дрожжи. Но благодаря этому рецепту можно обойтись без них, а на выходе получить результат, который удовлетворит всех любителей такой сдобы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кефир, 500 мл;
- яйцо, 1 шт;
- мука, 430 г;
- сода или разрыхлитель, 0.5 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Кефир лучше выбирайте жирный, тогда оладьи будут еще более пышными: сода активно вступит в реакцию с кисломолочной средой и отлично поднимет тесто.
Смешиваем кефир с яйцом, сахаром, содой, если нравится, добавляйте ванилин.
Просеиваем муку и всыпаем в тесто, вымешиваем. Тесто получается очень густым, тянущимся.
Обжариваем оладьи на растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю пышки со сметаной, растопленным сливочным маслом, сгущенкой, сливками и медом, вареньем или повидлом. Очень вкусно сделать ягодный соус (смородина или клюква, земляника и т.д).
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